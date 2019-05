Was für ein besonderer Auftritt von Schauspielerin Selma Blair ("Eiskalte Engel"). Die 46-Jährige tauchte bei der "Race to Erase MS"-Gala in Los Angeles, bei der sie geehrt wurde, in niedlicher Begleitung auf: Ihr Date war Söhnchen Arthur Saint Bleick (7). Es war Blairs zweiter öffentlicher Auftritt samt Gehstock nach der diesjährigen Oscar-Party von Vanity Fair. Die Schauspielerin hatte im Oktober 2018 via Instagram öffentlich gemacht, dass bei ihr Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert worden war.

Großer Dank an Sarah Michelle Gellar

Selma Blair trug einen dunkelblauen Hosenanzug von Christian Siriano, der mit seidenen Highlights am Kragen, um den Hosenbund und an den Seitennähten der Hose verziert war. Der kurze Blazer war tief ausgeschnitten und ließ einen dezenten Streifen nackter Haut um die Taille hervorblitzen. Der kleine Arthur war in einer dunklen Hose, einem weißen Hemd und einem dunkelblauen Jackett farblich perfekt auf seine Mutter abgestimmt.

Auf Instagram schwärmte die Schauspielerin von der Veranstaltung und bedankte sich unter anderem bei ihrer "Eiskalte Engel"-Kollegin Sarah Michelle Gellar (42) dafür, dass sie ihr die "Medaille der Hoffnung" überreicht habe und "immer an meiner Seite ist". Außerdem widmete sie den Auftritt ihrem Sohn, der sie in "jeder Phase" erlebe.