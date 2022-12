29. Dezember 2022

Daniel Brühl gibt seltenen Einblick in sein Privatleben

Erst im Sommer ist der Schauspieler Daniel Brühl gemeinsam mit seiner Familie von Berlin nach Spanien gezogen. Seitdem ist es still geworden um Brühl, der unter anderem für Filme wie "Good Bye, Lenin!" bekannt geworden und international gefragt ist. Umso überraschender ist der jüngste Instagram-Post des Schauspielers. Kurz nach den Feiertagen veröffentlicht er ein Foto, auf dem seine Frau und seine zwei Kinder zu sehen sind. Darunter schreibt er: "Felices Fiestas a todos" – also "Frohe Festtage an alle". Für den Schauspieler, der sein Privatleben sonst strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, eine echte Überraschung, für die sich seine Fans auch bedanken – mit jede Menge Herzen in der Kommentarspalte.

