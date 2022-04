Semino Rossi zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Bis Mitte Juni verzichtet der Musiker auf Konzerte, Interviews und TV-Auftritte.

Traurige Nachrichten für Fans von Semino Rossi (59): Der Schlagersänger hat angekündigt, sich eine Auszeit zu nehmen. "Aus gesundheitlichen Gründen wird Semino Rossi die kurzfristig anstehenden Live-Konzerte, TV-Auftritte und Interview-Termine sowie damit verbundene Reisen in den kommenden Wochen nicht wahrnehmen können und sich bis Mitte Juni aus der Öffentlichkeit zurückziehen", heißt es in einem Statement, das am Donnerstag (21. April) in einem Facebook-Post veröffentlicht wurde. Nach Ersatzterminen für anstehende Konzerte werde gesucht und diese rechtzeitig kommuniziert.

Semino Rossi möchte andere Menschen ermutigen

"Wie viele andere Menschen belastet und beschäftigt die gegenwärtige Situation auch Semino Rossi als Künstler und Familienvater nachdrücklich", heißt es in der Mitteilung weiter. Zwei Jahre Pandemie und die Besorgnis erregenden sozialen und politischen Entwicklungen hätten ihn mehr berührt und Kraft gezehrt, als der Sänger es für möglich gehalten habe. Die Entscheidung, die Ursache seines vorübergehenden Rückzugs ins Privatleben öffentlich zu machen, habe Rossi "nach gewissenhafter Abwägung" getroffen, "um auch andere Betroffene in vergleichbaren Situationen zu ermutigen, sich mit dieser Herausforderung auseinanderzusetzen, um diese überwinden zu können".

Er wolle sich mit allen Menschen solidarisieren, die ebenso verunsichert und emotional aus der Balance seien und den gesellschaftlichen Druck scheuten, sich diese vermeintliche Schwäche einzugestehen. Ein persönliches Statement von Rossi zu diesem "mutigen Schritt" werde es nicht geben und die Familie bitte um Privatsphäre, wird abschließend erklärt.

Nach zwei Jahren Trennung und 28 gemeinsamen Ehejahren hatten Rossi und seine Ehefrau Gabi kürzlich wieder zueinander gefunden. "Manchmal muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann", erklärte er im März im Interview mit der "Bild". Am 18. März erschien Semino Rossis neues Album "Heute hab ich Zeit für dich".

Am 29. Mai feiert der Sänger seinen 60. Geburtstag. Im Interview mit spot on news erklärte er im März: "Mir wird bewusst, dass Zeit allmählich immer kostbarer wird. Nicht, weil einem ab einem bestimmten Alter nicht so viel Zeit bleibt. Man erkennt, dass sie unwiederbringlich ist und schenkt dem Leben mehr Aufmerksamkeit." Auf die Frage nach seinen Wünschen zu seinem Ehrentag sagte er: "Nur Gesundheit. Und dass ich morgens in der Zeitung keine Nachrichten mehr über Krieg, Gewalt und Naturkatastrophen lesen muss."