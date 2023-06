Am 29. Mai verstarb Peter Simonischek. Seine gute Freundin Senta Berger schätzte vor allem das uneitle Wesen des Ausnahme-Schauspielers.

Am 29. Mai dieses Jahres ist in Person von Peter Simonischek ein von Kritikern gefeierter und von Kollegen geschätzter Schauspieler verstorben - er erlag mit 76 Jahren einem Krebsleiden. Zahlreiche Stars bekundeten ihr Beileid, nachdem die Meldung von Simonischeks Tod bekannt wurde. Nach einigen Tagen der Trauer hat sich nun auch seine gute Freundin Senta Berger (82) mit warmen Worten von dem "Toni Erdmann"-Star verabschiedet.

Im Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte" zählte Berger nun die mannigfachen Qualitäten auf, die Simonischek Zeit seines Lebens ein ums andere Mal unter Beweis stellte: "Ich denke an einen Mann, der warmherzig und humorvoll ist, der wunderbar erzählen, aber auch zuhören kann." Zwar habe er sich stets sehr über Erfolge freuen können. Zugleich sei er aber "völlig uneitel" gewesen. Dabei hätte er Bergers Ansicht nach "jeden Grund gehabt, ein bisschen eitel zu sein. Er war ein unglaublich vielseitiger Schauspieler, auf der Bühne, im Film." Besonders an Simonischek geschätzt habe sie, dass er "sich, anders als viele in unserem Metier, nicht ernstgenommen hat."

Fans können sich in Online-Kondolenzbuch verabschieden

Viele Stars nahmen den Tod von Peter Simonischek zum traurigen Anlass, sich für das gemeinsam Erlebte zu bedanken. "Es war mir eine Ehre, mit dir gemeinsam für 'Jedermann' im Rahmen der Salzburger Festspiele auf der Bühne zu stehen", hatte etwa Veronica Ferres (57) Ende Mai geschrieben. Uschi Glas (79) ergänzte wenig später: "Wir verlieren mit dir einen bescheidenen Menschen. Weit mehr als den großartigen Schauspieler, der du mit deinen Werken bleibst. [...] Peter, du warst ein Lieblingsmensch."

Seine zweite Ehefrau, Schauspielerin Brigitte Karner (65), sowie seine drei Söhne Max, Benedikt und Kaspar aus erster Ehe ließen für Simonischeks Fans inzwischen ein Online-Kondolenzbuch einrichten. Viele Menschen nutzten den Kommentarbereich bereits, um der Familie Trost zu spenden und Simonischeks Schaffen zu würdigen.