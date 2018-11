Bei ihrem Töchterchen, der einjährigen Alexis Olympia Ohanian Jr., wird die temperamentvolle Tennis-Queen Serena Williams (37) ganz zahm. Schön zu sehen ist das auf dem Foto, das die Profi-Sportlerin bei Instagram gepostet hat. Darauf haben es sich Mutter und Tochter auf einer großen Couch bequem gemacht. "Einfach einer dieser Morgen mit Olympia", kommentiert sie den Schnappschuss.

Wer das Foto aufgenommen hat, ist nicht klar. Denkbar ist aber natürlich, dass es Papa Alexis Ohanian (35) war. Der US-Internet-Unternehmer und die Tennis-Ikone hatten sich im Dezember 2016 verlobt. Die gemeinsame Tochter kam am 1. September 2017 in Florida zur Welt. Nur wenig später, am 16. November 2017 feierte das Paar seine Traumhochzeit in New Orleans.