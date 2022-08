Serena Williams zelebriert das Podcast-Debüt ihrer "lieben Freundin" Herzogin Meghan mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

Serena Williams (40) überrascht auf Instagram mit einem ganz besonderen Schnappschuss. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto ist die Tennisspielerin mit ihrer Tochter Olympia (4) auf dem Arm zu sehen. Neben dem Mutter-Tochter-Duo steht keine Geringere als Herzogin Meghan (41), die in einem legeren Jeans-Jumpsuit und einem grauen Mantel gekleidet in die Kamera strahlt.

Den Beitrag widmet Williams ihrer "lieben Freundin Meghan" anlässlich der Veröffentlichung ihrer ersten Folge von "Archetypes". Die Debüt-Episode ihres Podcasts ist am Dienstag auf dem Musik-Streamingdienst Spotify erschienen. "Ich habe es geliebt, mit meiner lieben Freundin Meghan als ihr Gast bei Archetypes über so viele wichtige Themen zu sprechen", schwärmt Williams.

In der Premierenfolge haben sich die beiden Freundinnen unter anderem darüber unterhalten, welcher Doppelmoral sich Frauen ausgesetzt sehen, wenn sie als "ambitioniert" abgestempelt werden - und welche Auswirkungen das auch auf andere Bereiche ihres Lebens haben kann.

Sie sind seit Jahren eng befreundet

Herzogin Meghan und Serena Williams sind bereits seit einigen Jahren eng befreundet. Bei wichtigen Tennisspielen feuerte die Frau von Prinz Harry (37) ihre Freundin schon oft von der Tribüne aus an, etwa 2019 bei den US Open in New York. Williams soll außerdem in der Nähe von Meghan und Harry in Kalifornien wohnen.