Die meisten Serien-Fans warten wohl sehnlichst auf die finale achte Staffel von "Game of Thrones", die im April startet. Die Zeit bis dahin lässt sich aber gut mit den Serien-Highlights im März überbrücken. Ob blutig, lustig oder mysteriös - es ist einiges geboten.

Amazon

Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da! Am 1. März werden bei Amazon Prime Video Kindheitserinnerungen wach. Beim Video-Streaming-Service starten alle 52 Episoden aus zwei Staffeln von Meister Eder und seinem kleinen Kobold Pumuckl.

Ebenfalls am 1. März ist Staffel eins des Prime Originals "The Widow" verfügbar. Darin spielt Kate Beckinsale (45, "Underworld") die Rolle der Georgia Wells. Sie hat sich seit drei Jahren ins Hinterland von Wales zurückgezogen, nachdem die Liebe ihres Lebens, Will (Matthew Le Nevez), bei einem Flugzeugabsturz in der Demokratischen Republik Kongo ums Leben kam. Doch ist Will wirklich tot? Ihr Leben gerät plötzlich völlig aus den Fugen, als sie ihn im Hintergrund eines Fernsehberichts über den Kongo zu sehen glaubt. Sie folgt Wills Spuren und gerät dabei selbst in Lebensgefahr.

Nachschub von "American Gods" gibt es ab dem 11. März. Jede Woche wird eine Folge der zweiten Staffel zum Abruf bereit gestellt.

Ebenfalls im März wird "Hanna" veröffentlicht. Die Serie feierte bei der Berlinale 2019 Premiere. Titelfigur Hanna (Esmé Creed-Miles) ist abgeschieden in den Wäldern von Osteuropa aufgewachsen. Dort hat sie akribisch für den Kampf gegen die Bösen trainiert, die sie und ihren Vater Erik Heller (Joel Kinnaman) jagen. Als sie aufgespürt werden, werden sie und ihr Vater getrennt und Hannas Überlebenskünste sind gefragt. Wird sie in der neuen Welt zurechtkommen?

Free-TV

Bei RTL II feiert Staffel vier von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." deutsche Free-TV-Premiere. Die 22 Episoden werden ab Samstag, 9. März, um 22:35 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Der berüchtigte "Ghost Rider" zeigt sich, doch kann man dem mysteriösen Geisterfahrer vertrauen? Außerdem werden innerhalb der Organisation ehemalige Freunde zu Feinden...

Auf ProSieben wird der Serien-Mittwoch ab dem 27. März (20:15 Uhr) wieder von den Ärzten des Grey Sloan Memorial Hospital bestimmt. Die 15. Staffel von "Grey's Anatomy" feiert deutsche Free-TV-Premiere und eine Frage beschäftigt die Fans besonders: Wird Meredith (Ellen Pompeo) ihr Herz einem neuen Mann schenken? Zumindest wendet sie sich an eine professionelle Partnervermittlerin. Außerdem ist Schauspieler Alex Landi als Dr. Nico Kim zu sehen - der erste schwule Chirurg der Serie.

Im Anschluss an "Grey's Anatomy" strahlt ProSieben ab 27. März ab 22:15 Uhr die dritte Staffel von "Lucifer" in Doppelfolgen aus.

Netflix

Der Streamingdienst Netflix startet am 8. März mit der neuen Comedyserie "After Life" mit Ricky Gervais (57). Darin flüchtet sich ein Journalist in eine ruppige neue Persönlichkeit, um alle wegzustoßen, die ihm helfen wollen, den Tod seiner Frau zu verarbeiten.

Ab 15. März wird Idris Elba (46) in "Turn Up Charlie" zu einem gescheiterten DJ, der seine Karriere wiederbeleben möchte. Als Nebenjob versucht er sich als Nanny und kümmert sich um die ungestüme 11-jährige Tochter seines Freundes.

Ebenfalls am 15. März wird die animierte Anthologie-Serie "Love, Death & Robots" veröffentlicht. Die acht Kurzgeschichten vereinen verschiedene Genres - Fantasy über Horror bis hin zu Comedy. Regie führten Tim Miller ("Deadpool") und David Fincher (56, "Sieben").

Ab 29. März gelüstet es Drew Barrymore (44) alias Sheila wieder nach Blut und Fleisch. In der dritten Staffel der Horror-Comedy-Serie "Santa Clarita Diet" ist auch Timothy Olyphant (50) alias Joel wieder mit dabei. Ob einige der Mysterien rund um Sheilas Zombie-Dasein gelöst werden können? Und hat der Kuss zwischen Abby (Liv Hewson) und Eric (Skyler Gisondo) mehr zu bedeuten? Kehrt zudem Nathan Fillion (47) alias Gary (oder besser gesagt sein Kopf) zurück? Für blutrünstige wie komische Momente dürfte gesorgt sein.

Sky und Co.

Ein riesiger Asteroid rast auf Europa zu, es bleiben nur noch acht Tage Zeit bis zum Einschlag. Im Angesicht der Apokalypse treten Gesetze und Regeln außer Kraft. Mit welchen Folgen? Und wer kann sich retten? Zum Cast von "8 Tage" gehören unter anderem Fabian Hinrichs, Henry Hübchen, Christiane Paul und Mark Waschke. Die acht Folgen der ersten Staffel starten am Freitag, 1. März, um 20:15 Uhr auf Sky 1. Danach gibt es freitags um 21:00 Uhr jeweils eine neue Episode. Wer nicht warten mag, kann die komplette Serie sofort auf Abruf und mit Sky Ticket ansehen.

Marvel- und "House of Lies"-Star Don Cheadle (54) verschlägt es in der Comedyserie "Black Monday" in die Wall Street der 80er Jahre. Dort wird der schlimmste Börsencrash aller Zeiten verursacht: der 19. Oktober 1987 geht als "Black Monday" in die Geschichte ein. Die Serie stammt vom etablierten Comedy-Gespann Seth Rogen (36) und Evan Goldberg (36) und ist ab dem 11. März immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Abruf mit Sky Ticket.

Mordkommissar Harry Bosch (Titus Welliver) muss sich vor Gericht verantworten: Er hat im Dienst einen Verdächtigen erschossen. Doch als eine Leiche gefunden wird, stürzt sich Bosch dennoch in die Ermittlungen. Bald wird er jedoch von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Staffel eins von "Bosch" wird ab dem 15. März immer freitags in Doppelfolgen um 20:15 Uhr auf TNT Serie ausgestrahlt oder auf Abruf mit Sky Ticket.

Auf "Arthurs Gesetz" folgt "Andere Eltern". In der selbst gegründeten Über-Kita soll es total liberal zugehen, doch bereits zu Beginn gibt es Probleme: Wie soll die Einrichtung heißen? Ob sich Nadja Becker, Sebastian Schwarz, Lavinia Wilson, Daniel Zillmann und Co. einigen können? Die sieben Folgen laufen ab 19. März immer dienstags um 20:15 Uhr auf TNT Comedy sowie auf Abruf mit Sky Ticket.