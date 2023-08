Samira Klampfl und Serkan Yavuz haben kurz nach ihrer Verlobung Ernst gemacht. Das "Bachelor in Paradise"-Paar hat geheiratet.

Samira Klampfl (29) und Serkan Yavuz (30) haben sich das Jawort gegeben. Das "Bachelor in Paradise"-Paar hat standesamtlich geheiratet. Auf Instagram zeigt die 29-jährige Braut in ihren Storys ein Bild mit ihrem frisch angetrauten Mann. "Mr und Mrs Yavuz", fügte sie hinzu.

Samira Klampfl trägt auf dem Bild ein langärmliges, weißes Minikleid mit tiefem Ausschnitt, das sie für wenig Geld erstanden hatte, wie sie zuvor auch verriet. Er ist in heller Hose und grauem Hemd zu sehen. Auch Bilder mit Trauzeugen und Familie teilte sie anschließend. Groß gefeiert werden soll die Hochzeit dann offenbar im kommenden Jahr.

So schnell ging es mit der Hochzeit von Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Mit der standesamtlichen Trauung haben die Reality-Stars nun sehr schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Erst vor wenigen Tagen hatte Serkan Yavuz seiner Freundin Samira Klampfl den Verlobungsring überreicht. Die beiden hatten sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt und sind seit zwei Jahren liiert. Zuvor hatten sie sich erfolglos um die letzte Rose ihres jeweiligen Bachelors bzw. ihrer Bachelorette bemüht. In der Wiedersehensshow ihrer "Bachelor in Paradise"-Staffel verrieten Serkan und Samira Moderatorin Frauke Ludowig (59) damals außerdem, dass sie ein Kind erwarten. Im Mai 2022 kam dann Tochter Nova zur Welt.

Romantischer Antrag auf Mykonos

Serkan Yavuz postete erst vor drei Tagen auf Instagram ein Beweisvideo seines Heiratsantrags. Zunächst ist der Reality-TV-Darsteller nachdenklich am Meer zu sehen. In seinen Händen trägt er eine Schachtel mit dem Verlobungsring. Darauf folgt ein live gefilmter Blick auf den Antrag selbst. Er geht am Strand von Mykonos auf die Knie. Samira schreit begeistert auf und stürzt sich in die Arme ihres Neuverlobten. Danach folgen schick gefilmte Impressionen des glücklichen Paares. "She said Yes", schrieb der "Kampf der Realitystars"-Gewinner zu dem Clip.