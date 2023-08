Heiratsantrag am Strand von Mykonos: Das "Bachelor in Paradise"-Paar Serkan Yavuz und Samira Klampfl ist verlobt.

Sie hat "Ja" gesagt: Reality-Star Serkan Yavuz (30) hat seiner Freundin Samira Klampfl (29) einen Heiratsantrag gemacht. Nach zwei Jahren Beziehung ist das Paar, das sich bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt hatte, also verlobt.

Serkan postete auf Instagram ein Beweisvideo. Zunächst ist der Reality-TV-Darsteller nachdenklich am Meer zu sehen. In seinen Händen trägt er eine Schachtel mit dem Verlobungsring. Darauf folgt ein live gefilmter Blick auf den Antrag selbst. Serkan geht am Strand von Mykonos auf die Knie. Samira schreit begeistert auf und stürzt sich in die Arme ihres Neuverlobten. Danach folgen schick gefilmte Impressionen des glücklichen Paares. "She said Yes", schrieb der "Kampf der Realitystars"-Gewinner zu dem Clip.

Von "Bachelor in Paradise" zur Verlobung

Im Hintergrund des Verlobungsvideos läuft "Another Day in Paradise" von Phil Collins (72). Passend zu der Sendung, in der sie sich erstmals getroffen haben. Serkan und Samira lernten sich 2021 bei der Kuppelshow "Bachelor in Paradise" kennen. Zuvor hatten sie sich erfolglos um die letzte Rose ihres jeweiligen Bachelors bzw. ihrer Bachelorette bemüht.

In der Wiedersehensshow ihrer "Bachelor in Paradise"-Staffel verrieten Serkan und Samira Moderatorin Frauke Ludowig (59), dass sie ein Kind erwarten. Im Mai 2022 kam dann Tochter Nova zur Welt. Nun scheint das Paar sogar den "Sommerhaus der Stars"-Fluch überstanden zu haben. In der bereits abgedrehten und bald bei RTL startenden Sendung sollen sie Gerüchten zufolge als Nachzügler teilgenommen haben.

Reality-Stars und Serkans Ex Carina Spack gratulieren

Mehrere Reality-TV-Größen gratulieren den Frischverlobten auf Instagram. So freuen sich Kolleginnen wie Yeliz Koc (29), Danni Büchner (45) und Yasin Mohamed (32) mit dem Paar. Sam Dylan (32) bietet sich als Trauzeuge an.

Besonders bemerkenswert sind die Grüße von Carina Spack (27). Sie war schließlich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "Bachelor in Paradise" 2019 mit Serkan Yavuz liiert. Anders als später mit Samira ging die Beziehung aber in die Brüche. Das Ex-Paar war nach der Trennung nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Jetzt schrieb Carina Spack aber bei Instagram: "Glückwunsch euch beiden und eurer Familie. Auf dass es für immer hält".