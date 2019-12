US-Puppenspieler Caroll Spinney (1933-2019) ist gestorben. Das gab der "Sesame Workshop" am Sonntag bekannt: "Caroll Spinney, der legendäre Puppenspieler hinter den geliebten Sesamstraßenfiguren Big Bird und Oscar the Grouch, starb heute, am 8. Dezember 2019, im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Connecticut, nachdem er einige Zeit mit Dystonie gelebt hatte."

Riesenvogel Bibo und der grüne Griesgram Oscar

Fast 50 Jahre lang und von Anfang an hat Spinney dem gelben Riesenvogel Bibo und dem grünen Griesgram Oscar in der weltweit erfolgreichen US-Kinderserie "Sesamstraße" Leben eingehaucht. Vor einem Jahr hatte er sich mit liebevollen Worten für seine Figuren in die Rente verabschiedet: "Big Bird hat mich an so viele Plätze gebracht, meinen Geist geöffnet und meine Seele erfüllt".

US-Produzentin und Mitbegründerin der Non-Profit-Organisation "Sesame Workshop" Joan Ganz Cooney (90) trauert um ihren langjährige Kollegen und Freund: "Caroll Spinneys Beiträge zur 'Sesamstraße' sind unermesslich. Er gab uns nicht nur Big Bird und Oscar the Grouch, er gab auch so viel von sich selbst. Wir vom 'Sesame Workshop' trauern um ihn und empfinden eine große Dankbarkeit für alles, was er der 'Sesamstraße' und den Kindern auf der ganzen Welt gegeben hat."

Ziemlich viele Emmys

Caroll Spinney war mehr als zehn Mal für den Emmy nominiert. Die erste von sechs Auszeichnungen bekam er 1974 in der Kategorie "Outstanding Individual Achievement in Children's Programming" für seine Auftritte in der "Sesamstraße". In der gleichen Kategorie gewann er 1976, 1979, 1984 und 2007. Ein Jahr zuvor war er mit dem "Emmy Lifetime Achievement Award" (2006) ausgezeichnet worden. Seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam er 1944.

Caroll Spinney hinterlässt drei Kinder, vier Enkelkinder und seine Ehefrau. Die Kinder stammten aus seiner ersten Ehe mit Janice Spinney, mit der er von 1960 bis 1971 verheiratet war. Seit 1979 bis zu seinem Tod war er mit seiner zweiten Ehefrau, Debra Jean Gilroy, verheiratet. Seit einigen Jahren litt Spinney an Dystonie, einer neurologischen Bewegungsstörung, die Muskelkontraktionen verursacht.