Auf die Schock-Diagnose folgte die Gehirn-OP. Laura Miller Rogen, Frau von Seth Rogen, litt an einem Aneurysma, das entfernt werden musste.

Die Schauspielerin Lauren Miller Rogen (42) hat sich vor einem Jahr ein Aneurysma im Kopf entfernen lassen. Das erklärte die Ehefrau von Seth Rogen (41) laut eines Berichts des "People"-Magazins während einer Rede auf einem Ball für Neurochirurgen der medizinischen Fakultät der Universität von Kalifornien in Los Angeles. Dort schilderte sie zunächst, dass ihre Großmutter und ihre Mutter an Demenz litten.

Sie habe sich vor rund fünf Jahren für ein Ganzkörper-MRT entschieden, um einen "genauen Blick auf alles zu werfen, was möglicherweise in mir lauern könnte und mein Leben beeinträchtigen würde". Dabei hätten die Ärzte das Aneurysma entdeckt: "Das war natürlich eine erschreckende Information, die mich an meine Urgroßmutter denken ließ, deren Schicksal ich auf keinen Fall nachahmen wollte."

Laura Miller Rogen: Bei ihrer Mutter wurde Alzheimer mit 55 Jahren diagnostiziert

Die Ärzte hätten ihr zunächst empfohlen, jährlich ein Kontroll-MRT zu machen, da die potenziell gefährliche Gefäßerweiterung noch recht klein gewesen sei. Im Frühjahr 2022 sei aber ein Wachstum beobachtet worden und vier Jahre nach der Entdeckung wurde entschieden, dass das Aneurysma entfernt werden müsse. Sie sei ihrem behandelndem Arzt und dem gesamten Team des UCLA-Krankenhauses "unendlich dankbar". Scherzhaft merkte sie an, dass sie nun nicht "an diesem oder einem anderen Tisch in nächster Zeit sterben werde".

Lauren Miller Rogen setzt sich aufgrund ihrer Familiengeschichte seit vielen Jahren für die Hirngesundheit ein und gründete bereits 2012 die Wohltätigkeitsorganisation Hilarity for Charity, die Geld für Demenzpflege, -forschung und -aufklärung sammelt. Bei ihrer Mutter sei die Alzheimer-Krankheit bereits im Alter von 55 Jahren diagnostiziert worden, erklärte Rogen bereits im Frühjahr.

Laura Miller lernte 2004 ihren kanadischen Kollegen Seth Rogen kennen. Die beiden verlobten sich im September 2010 und heirateten im Oktober 2011 in Kalifornien.