Schauspieler und Filmemacher Seth Rogen (36) weitet seine Geschäfte aus: Gemeinsam mit seinem Kollegen Evan Goldberg (36) verkauft er ab sofort Cannabis. In Kanada, dem Heimatland der Neu-Unternehmer, ist der Anbau, Verkauf und Konsum von Marihuana unter bestimmten Voraussetzungen seit Oktober 2018 nämlich legal. Das Ganze firmiert unter dem Namen "Houseplant".

Mit ihrem Unternehmen wollen sich Rogen und Goldberg, die unteranderem das Drehbuch für die Kiffer-Komödie "Ananas Express" geschrieben haben, aber nicht nur eine goldene Nase verdienen, sie wollen auch über die Droge aufklären, heißt es auf der "Houseplant"-Webseite. Rogen postete zum Launch via Instagram einen Einblick in die jahrelange Arbeit, die er in das Unternehmen gesteckt hat. Ein Bild zeigt eine riesige Cannabis-Plantage in einem Lagerhaus. Dazu schreibt er: "Ich habe fünf Jahre hart an Houseplant gearbeitet. Ich kann es kaum glauben, dass wir tatsächlich launchen. Was für ein Moment."

Rogen und Goldberg sind nicht die ersten Promis, die in das legale Cannabis-Geschäft eingestiegen sind. Auch Rapper Snoop Dogg (47), Sänger Willie Nelson (85) oder Schauspielerin Whoopi Goldberg (63) investieren in oder vertreiben selbst Cannabis-Produkte.