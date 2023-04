Im Alter von 80 Jahren verstarb der Musikmanager Seymour Stein. Er entdeckte zu Lebzeiten unter anderem Talking Heads und Sängerin Madonna. Diese hat ihren verstorbenen Entdecker bei Instagram gewürdigt.

Er entdeckte Talking Heads und Madonna, brachte Depeche Mode und The Cure in die USA: Seymour Stein ist im Alter von 80 Jahren in Los Angeles gestorben. Ein Sprecher der Familie teilte mit, Stein sei "einem langen Krebsleiden erlegen". Der Musikmanager förderte die Karrieren zahlreicher internationaler Stars, darunter auch Madonna (64), die von ihrem Entdecker nun in den sozialen Medien Abschied genommen hat.

"Seymour Stein hat uns verlassen", schreibt sie in einem Instagram-Post. "Ich versuche zu atmen. Er war einer der einflussreichsten Männer in meinem Leben!! Er hat meine Welt verändert und geformt." Dazu veröffentlichte die Musikerin eine Fotoreihe mit gemeinsamen Bildern mit Stein.

Madonna und Seymour Stein begegneten sich im Krankenhaus

In dem Posting erinnert sich Madonna zudem an die erste Begegnung mit Stein. Als der Musik-Manager nach einer Herz-OP im Krankenhaus lag, hörte er sich das Demo-Tape von Madonnas "Everybody" vom Krankenbett aus an. "Als ich ihn traf, lag er dort in Boxershorts und einem Unterhemd", erinnert sich die Sängerin. "Er hatte eine Kanüle in der Nase und einen Tropf mit Kochsalzlösung in seinem Arm. Ich hatte meinen riesigen Ghettoblaster dabei und war bereit, sofort meine Kassette für ihn abzuspielen. Er lächelte, als er mich sah und fragte mich, ob ich mit der Jungfrau Maria verwandt sei! Haha. Ich wusste, dass wir uns verstehen würden."

Sie habe ihm das Lied ein paar Mal vorgespielt und er habe sie an diesem Tag bei seinem Plattenlabel unter Vertrag genommen. "Dieser Moment hat den Lauf meines Lebens für immer verändert", schreibt Madonna weiter. "Und war der Beginn meiner Reise als Musikkünstlerin. Seymour hat mich nicht nur gehört, sondern auch mich und mein Potenzial gesehen. Dafür werde ich ewig dankbar sein! Ich weine, während ich das niederschreibe. Worte können nicht beschreiben, wie ich mich in diesem Moment fühlte, nachdem ich jahrelang gelitten hatte und pleite war und mir jede Tür vor der Nase zugeschlagen wurde."

Jeder, der mit dem Manager bekannt gewesen sei, habe um seine Leidenschaft für Musik und seinen guten Geschmack gewusst, fügt Madonna an. "Er hatte ein Ohr wie kein anderer. Er war intensiv, wahnsinnig lustig, ein bisschen verrückt und zutiefst intuitiv. Liebster Seymour, du wirst nie vergessen werden! Danke!"

