von Luisa Schwebel Mit ihrem Diss-Song gegen ihren untreuen Noch-Ehemann Gerard Piqué hat Shakira auch dessen Freundin Clara Chía Marti in den Fokus gerückt. Mit schweren Folgen für die 23-Jährige, die sich dem Hass der Shakira-Fans ausgesetzt sieht.

Wenn zwei sich streiten hat das in diesem Fall Auswirkungen auf mehr als die zwei Personen. Shakira veröffentlichte am 12. Januar gemeinsam mit dem argentinischen DJ Bizarrap einen Song, in dem sie ihrem Noch-Ehemann Gerard Piqué Untreue vorwirft. Sie schießt in ihrem Track aber nicht nur gegen den Fußballprofi, der Schlagzeilen über seine Person gewöhnt sein müsste, sondern auch gegen dessen Affäre und heutige Freundin Clara Chía Marti.

Nach Shakiras Song: Piqués Freundin in Behandlung

"Du dachtest, du würdest mich verletzen, aber du hast mich stärker gemacht. [...] Ich bin zwei 22er wert [so alt war die Freundin offenbar während der Affäre]. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht. Ich bin zu groß für dich, deshalb bist du mit jemandem zusammen, der genauso ist wie du", singt die Kolumbianerin unter anderem.

Von ihren Fans wurde Shakira für den Song gefeiert. Piqué habe all den Hass verdient, wenn er seine Ehefrau betrügt, so der Tenor. Doch durch die Spitzen gegen Piqués Freundin steht nun auch diese im Fokus des Fan-Hasses. Wie das spanische Portal "El Periodico" berichtet, hat der Trubel Folgen für die junge Frau. Vor wenigen Tagen habe sich Marti in einer Klinik in Barcelona behandeln lassen. Grund waren ihre Panikattacken. Als Folge ihres schlechten Gesundheitszustandes hätten Piqué und Marti laut "El Periodico" einen für diese Woche geplanten Konzertbesuch abgesagt.

Fan-Hass trifft Clara Chía Marti

Für Shakiras Fans ist Clara Chía Marti die böse Dritte, die Mitschuld trägt am Ehe-Aus. Ob die junge Frau aber überhaupt wusste, dass Shakira und Piqué noch liiert waren, ist nicht bekannt. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass ein vergebener Mann über seinen Beziehungsstatus lügt.

Doch mit ihrem Rache-Song hat die Kolumbianerin offenbar einen Nerv getroffen. Das Video auf Youtube wurde mittlerweile über 200 Millionen Mal aufgerufen. Ein momentan ähnlich beliebtes Lied, in dem es auch um Rache geht, ist "Flowers" von Miley Cyrus. Cyrus' Abrechnung mit Ex-Mann Liam Hemsworth wurde auf der Videoplattform bereits knapp 160 Millionen Mal abgespielt.

Quelle: "El Periodico"