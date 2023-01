Rechnet sie hier mit ihrem Ex Piqué ab?

Shakira und Gerard Piqué hatten 2022 offiziell ihre Beziehung beendet. Nun scheint die Sängerin in einem Song mit ihrem Ex abzurechnen.

Ein neues Lied der Sängerin Shakira (45) mit dem Produzenten und DJ Bizarrap (24) sorgt für Aufsehen. In dem Song rechnet sie offenbar mit ihrem ehemaligen Partner Gerard Piqué (35) ab. Die kolumbianische Sängerin und der spanische Ex-Fußballprofi hatten sich im Sommer 2022 nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren getrennt.

Medienberichten zufolge wurde Piqué nach der Trennung angeblich immer wieder mit einer deutlich jüngeren Frau gesehen. Shakira scheint sich in "BZRP Music Sessions #53" direkt an ihren Ex und dessen angeblich neue Partnerin zu wenden - ohne diese eindeutig zu benennen.

"Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht"

Er glaube offenbar, dass er sie verletzt habe, aber er habe sie stärker gemacht, singt Shakira unter anderem. Auch wenn er sich wie ein Champion gebe, so habe er sich von seiner schlechtesten Seite gezeigt, als sie ihn gebraucht habe. Sie sei so viel wert wie zwei 22-Jährige. "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht."

Den Fans der Sängerin scheint der Song zu gefallen. Auf YouTube konnte das zugehörige Video innerhalb von rund 19 Stunden mehr als 39 Millionen Aufrufe verzeichnen. 4,4 Millionen drückten im gleichen Zeitraum auf "Mag ich".

Shakira und Piqué hatten sich ursprünglich beim Dreh für das Musikvideo zu ihrem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)", dem offiziellen Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2010, kennengelernt. Die beiden kamen wenig später zusammen und galten lange Zeit als eines der großen Traumpaare der Sport- und Entertainment-Welt. 2013 wurde ihr gemeinsamer Sohn Milan geboren, ihr zweiter Sohn Sasha kam 2015 zur Welt.

Dass sie ihre Beziehung beenden, hatte das ehemalige Paar im Juni 2022 öffentlich verkündet. "Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns trennen", teilten Shakira und Piqué damals in einem Statement mit.