von Christina Klein Viele Männer setzen ihren Promifrauen öffentlich die Hörner auf, nach dem sie ihr eigenes nicht kontrollieren konnten und fremdgingen. Meistens schweigen die Frauen – doch Shakira holt zum Gegenschlag aus und ich liebe es!

Die Liste der Promifrauen, die von ihrem Gatten betrogen wurden, ist ellenlang und sie wird immer länger. Egal ob Shakira, Khloe Kardashian, Sandra Bullock, Emily Ratajkowski, Demi Moore, Elizabeth Hurley, Hilary Clinton oder Sienna Miller. Und auch bei Beyoncé und Victoria Beckham brodelte bereits die Untreue-Gerüchteküche über ihre Männer. Die Liste ist eigentlich noch viel länger, doch dann würde sie den ganzen Artikel füllen.

Meistens schweigen die Frauen zu den Gerüchten, vor allem in einer weiterhin bestehenden Ehe, obwohl sie von ihren Männern öffentlich brüskiert und bloßgestellt wurden. Eine, die nicht schweigt, ist die kolumbianische Sängerin Shakira. Trotz zwölf Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Söhnen war es dem Fußballer Gerard Piqué nicht möglich, seiner umwerfenden Frau treu zu bleiben.

Vor fünf Tagen veröffentlichte die Sängerin gemeinsam mit BZRP einen Song mit dem unauffälligen Namen: "Session #53". In diesem Song rechnet mit ihrem Ex ab, und zwar richtig. Selbst die neue 22-jährige Freundin des Fußballers nimmt sich Shakira in ihren Lyrics zur Brust, vergleicht sie mit einem Twingo im Gegensatz zu sich selbst, der millionenschweren Sängerin, dem Ferrari.

Shakira disst ihren Ex-Freund Gerard Piqué öffentlich in einem Musikvideo:

Hier ein paar Ausschnitte, was sie singt:

Ich komme nicht zurück, egal ob du heulst, nicht mal, wenn du bettelst

Ich möchte keine weiteren Enttäuschungen

Es ist klar, dass es nicht meine Schuld ist, wenn sie dich kritisieren

So viel Gerede darüber, dass du ein Champion bist, doch als ich dich brauchte, gabst du mir die schlechte Version von dir selbst

Du hast mich verlassen, mit deiner Mutter als Nachbarin, der Presse vor der Tür und Finanzproblemen

Du hast geglaubt, dass du mich verletzt, aber du hast mich stärker gemacht

Es ist ein schmaler Grat zwischen Liebe und Hass, komm nicht zurück, glaub mir

Ich wünsche dir viel Glück mit meiner sogenannten Nachfolgerin

Ich weiß nicht mal was passierte, du verhieltest dich so komisch, ich habe nicht verstanden, was los war, bin zweimal 22 Jahre alt, du tauschtest Ferrari gegen Twingo

So viel Zeit im Fitnessstudio verbracht, aber du hättest lieber mal an deinem Hirn arbeiten sollen

Eine ungewöhnliche Reaktion, meistens schweigen die betrogenen Damen (und ja, es sind in einer unglaublichen Überzahl Frauen, die betrogen werden, egal ob bei Shakira oder Hans und Gabi von nebenan). Shakira schweigt nicht, sie zerlegt ihren Ex-Freund in ihren Lyrics, stellt ihn ebenfalls bloß. Das Musikvideo erzielte bei YouTube in fünf Tagen 133 Millionen Aufrufe bisher - doch die Meinungen sind gespalten, ob das der richtige Weg sei. Ich sage ganz klar: JA!

Warum? Weil es reicht! Fremdgehen ist heutzutage normal geworden. Wenn einem eine Freundin erzählt, dass ihr Mann sie betrogen hat, verursacht das mittlerweile noch nicht mal mehr ein unangenehmes Bauchkribbeln. Man zuckt die Schultern, sagt, dass es einem leid tut und fragt sich innerhalb von wenigen Minuten im Restaurant, was man denn zu Essen bestellen möchte. Gerade Promifrauen haben eine Vorbild-Funktion und Paradebeispiele wie Khloe Kardashian, die sich non stop von Tristan Thompson betrügen lässt und weitere Kinder mit ihm kriegt, sind Gift für die Außenwirkung. Welche Message vermitteln solche Promis der jüngeren Generation? Es ist ok, dass er immer wieder betrügt? Es ist toll, mit so einem Mann Kinder zu bekommen? Das sehe ich anders.

Betrogene Frauen hört auf zu schweigen

Gerade weil das Thema Fremdgehen mittlerweile so normal und gesellschaftlich akzeptiert ist, bedarf es Frauen wie Shakira, die sich nicht schweigend im Kämmerlein verkriechen, bis der Medien-Tsunami über die eigene Ehe oder Beziehung vorbei ist. Frauen, die aufstehen und öffentlich sagen: Trainier mal dein Hirn, anstatt deiner Muskeln und hör auf zu heulen, du bist selbst schuld! - und vor allem eins: Schau, was du verloren hast.

Ich wünsche mir, dass mehr Celebrity-Frauen aufstehen und ihre Frau stehen, nachdem er sie mit seiner Untreue in den Dreck riss. Ich wünsche mir, dass das Schweigen dazu aufhört und dass man endlich mehr darüber spricht, wie schrecklich "normal" es heutzutage ist, betrogen zu werden. Bei mir läuft der Shakira Song nun auf Repeat und ich hoffe, dass so manch eine Frau sich ein Beispiel daran nimmt, auch wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht.