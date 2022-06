Shakira gab am Samstag offiziell die Trennung von ihrem Freund Gerard Piqué bekannt, nur wenige Stunden nachdem die Öffentlichkeit von einem vorangegangenen Krankenhausaufenthalt der Sängerin erfahren hatte. Auch mit diesen Gerüchten räumt sie jetzt auf.

Am letzten Samstag im Mai soll die Sängerin Shakira in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein, so berichteten es spanische Medien in den vergangenen Tagen. Von einem Nervenzusammenbruch war die Rede, sie soll laut Augenzeugen auf der Straße geweint haben. Alles wies darauf hin, dass der emotionale, öffentliche Auftritt der kolumbianischen Sängerin mit der damals noch nicht bekannten Trennung von ihrem Freund zu tun haben könnte.

Am gestrigen Samstag räumte die Sängerin nun nach über einer Woche Trennungs- und Krankenhausgerüchten auf. Zum einen gab sie offiziell die Trennung von Gerard Piqué bekannt. Mit ihm war sie seit 2011 ein Paar, sie haben zwei Söhne im Alter von sieben und neun Jahren, geheiratet hatte das Promi-Paar jedoch nie. Ihrem Ex-Freund wird mindestens ein Seitensprung vorgeworfen, die 45-Jährige soll ihn sogar in flagranti erwischt haben.

Shakira war nur zu Besuch im Krankenhaus

Doch laut Twitter hatte der Krankenhausaufenthalt von Shakira nichts mit der Trennung von ihrem Freund zu tun. Bei dem Social Media Portal räumt sie jetzt auch mit diesen Spekulationen auf und schreibt: "Leute, ich kriege immer mehr Mitteilungen mit dem Anliegen, dass ich kürzlich in einem Krankenhaus gesehen wurde in Barcelona. Deshalb wollte ich euch nun wissen lassen, dass diese Fotos am vergangenen Wochenende, dem 28. Mai, entstanden sind, weil mein Vater sehr unglücklich gestürzt war. Ich habe ihn in das Krankenhaus begleitet, in dem er sich jetzt auch erholt."

Zu diesem Statement postet sie als Beweis ein Foto von sich und ihrem Dad, dessen Gesicht übersät von Hämatomen ist. Liebevoll küsst Shakira ihn auf die Wange. Auf den Social Media Kanälen ihres Ex-Freundes Gerard Piqué hingegen bleibt es bisher still zur Trennung des einstigen Traumpaares.

Quelle: Twitter