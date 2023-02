Im Januar sorgte Shakira mit einem Diss-Track über ihren Ex-Mann, Fußballer Gerard Piqué, für Aufsehen. Jetzt hat die Kolumbianerin ihr erstes Interview nach der öffentlichen Schlammschlacht gegeben.

Mit ihren Gefühlen hält Shakira nicht hinterm Berg. Dem mexikanischen Sender "Canal Estrellas" hat die Musikerin ihr erstes Interview nach der Schlammschlacht mit Ex-Mann Gerard Piqué gegeben. Piqué ist mittlerweile mit Clara Chia Marti liiert, der Frau, mit der er Shakira betrog.

Shakira gibt erstes Interview nach der Schlammschlacht

"Es gibt einen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen", sagt Shakira in ihrem Gespräch mit Enrique Acevedo. Ein möglicher Seitenhieb gegen Chia Marti.

Doch Shakira macht in dem Interview auch deutlich, dass sie an der Trennung gewachsen ist. "Ich war emotional immer ziemlich abhängig von Männern, ich habe mich in die Liebe verliebt, und ich glaube, dass ich in der Lage war, diese Geschichte aus einer anderen Perspektive zu verstehen, und heute bin ich allein ausreichend", erklärt sie. Außerdem sei sie von nun an wie "eine Löwin" für ihre zwei Söhne.

Diss-Track gegen Gerard Piqué

Im vergangenen Jahr gaben Piqué und Shakira ihre Trennung nach rund zwölf Jahren Beziehung in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Darin hieß es, dass das Wohlergehen der gemeinsamen Kinder die höchste Priorität habe und man deswegen die Presse um die Einhaltung der Privatsphäre bitte. Die beiden haben die beiden Söhne Milan und Sasha.

Im Januar sorgte der Shakira-Clip "BZRP Music Session #53" für Schlagzeilen. Darin heißt es unter anderem: "Ich bin zu gut für dich, und deshalb bist du mit jemandem zusammen, der genau so ist wie du. Viel Erfolg mit meinem angeblichen Ersatz. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex gegen eine Casio-Uhr."

Piqué reagierte und fuhr zu einem Termin mit einem Twingo. Außerdem zeigte er sich bei einem Livestream im Internet mit einer Casio-Uhr am Handgelenk. "Diese Uhren halten ein Leben lang", kommentierte er.

Ende Januar postete der Fußballprofi dann das erste gemeinsame Selfie mit seiner ehemaligen Affäre und heutigen Freundin.

Quelle: "Canal Estrellas"