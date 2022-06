Seit ein paar Tagen spekuliert die spanische Presse darüber, ob die Ehe von Shakira und Gerard Piqué vor schwerwiegenden Problemen steht. Die Sängerin soll ihn beim Fremdgehen erwischt und daraufhin einen Nervenzusammenbruch erlitten haben. Nun gaben sie die Trennung bekannt.

Seit 2011 sind die weltbekannte Sängerin und der Fußballspieler ein Paar. Zwei gemeinsame Kinder bekamen sie in den elf Jahren ihrer Beziehung, die Söhne Milan und Sasha, mittlerweile neun und sieben Jahre alt. Bisher gab es keine Skandale, sie galten als Traumpaar der Unterhaltungsbranche. Doch nun soll sie ihn beim Fremdgehen erwischt haben. Von einer Überführung in flagranti ist laut spanischen Medien sogar die Rede. Scheinbar zu viel für die 45-Jährige, die sich vergangene Woche, nach ihrer Rückkehr von den Internationalen Filmfestspielen in Cannes, in ein Krankenhaus einweisen ließ. Nur eine Woche später bestätigt das Promi-Paar das Beziehungs-Aus.

Trennung offiziell: Piqué ist schon bei Shakira rausgeflogen

In einem offiziellen Statement gab die Sängerin nun die Trennung von ihrem Ehemann bekannt: "Wir bedauern euch mitteilen zu müssen, dass wir uns getrennt haben. Zum Wohle unserer Kinder, die für uns höchste Priorität haben, bitten wir um Respekt unserer Privatsphäre. Vielen Dank für euer Verständnis", heißt es nun einem kurzen Statement, das, laut des Magazins "El Periódico", von der Kommunikationsagentur der Künstlerin veröffentlicht wurde.

Schon seit Wochen soll den Menschen in Barcelona, dem Wohnort von Shakira und Piqué, aufgefallen sein, dass der Fußballstar wieder in seiner alten Wohnung in der Calle Muntaner leben soll. Außerdem wurde der 35-Jährige des Öfteren in Clubs und Bars in weiblicher Begleitung gesichtet, die nicht seine Frau war. So berichtet es "El Periódico". Schuld am Beziehungs-Aus soll die Untreue des Fußballspielers sein. Der Verdacht verhärtete sich, weil die Sängerin viele gemeinsame Bilder mit ihrem Mann bei Instagram gelöscht hatte.

"iHola!", ein weitere spanisches Medium, ergänzte nun erst weitere Details. So soll die Sängerin vor einer Woche einen Nervenzusammenbruch auf offener Straße erlitten haben. Vor ihrem Haus habe Shakira laut geweint, bis ein Krankenwagen erscheinen musste, um die Sängerin in ein nahegelegenes Krankenhaus zu bringen. Die Zeitung bezieht sich hierbei auf Augenzeugenberichte, jedoch soll auch Piqué das Geschehen beobachtet haben und ihr dann mit seinem Auto ins Krankenhaus gefolgt sein. Auch ihre Mutter Nidia del Carmen Ripoll soll unverzüglich in die Klinik gekommen sein. Was der Hintergrund dieses Nervenzusammenbruchs sein könnte, bleibt bisher offen, die Fremdgeh-Gerüchte um den 35-Jährigen, die wenig später aufkamen, liegen als Ursache jedoch nahe.

Quellen: "iHola", "Bild", "El Periódico"