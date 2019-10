Der US-amerikanische Basketball-Star Shaquille O'Neal (47, "Uncle Drew") trauert um seine kleine Schwester Ayesha Harrison-Jex. Mit nur 40 Jahren verstarb sie am vergangenen Donnerstag an den Folgen ihres Krebsleidens, gegen das sie seit rund drei Jahren angekämpft hatte. Die Nachricht über den Tod von Harrison-Jex wurde von O'Neals Kollegen Ernie Johnson (63) verkündet, mit dem er für gewöhnlich die Live-Sendung "Inside the NBA" moderiert.

O'Neals Abwesenheit am gestrigen Abend erklärte Johnson mit den Worten: "Sein Herz ist heute Abend gebrochen. Er sagte mir, dass sich seine Welt um seinen Bruder und seine zwei Schwestern drehe. Und er hat heute Morgen eine seiner Schwestern verloren. Viel zu früh, im Alter von 40 Jahren." O'Neal befinde sich derzeit in Orlando bei seiner Familie, so Johnson weiter.

Tiefstes Mitgefühl

Die gesamte Crew der TV-Sendung sei geschockt von der Nachricht und würde mit ihrem Kollegen und Freund mitfühlen: "Er leidet. Und wenn er leidet, leiden wir mit ihm, denn er ist einer unserer Brüder. Wir fühlen mit ihm", sagte Johnson im Namen seiner Co-Moderatoren.

O'Neal bedankte sich bereits für diese Worte. Bei Twitter schreibt er: "Danke für die Anteilnahme und die Liebe. Hätte ich ältere Brüder, wärt ihr drei das."