Sharon Osbourne ist bei "The Talk" raus.

Sharon Osbourne verlässt "The Talk". Ihr Verhalten stimme "nicht mit unseren Werten für einen respektvollen Arbeitsplatz überein", so CBS.

Sharon Osbourne (68) verlässt die US-Unterhaltungssendung "The Talk" (CBS), wie der Sender am Freitag bekanntgab. "Sharon Osbourne hat sich entschieden, 'The Talk' zu verlassen", beginnt das Statement. "Die Ereignisse der Sendung vom 10. März waren für alle Beteiligten, einschließlich der Zuschauer zu Hause, sehr beunruhigend." Als Teil der Untersuchungen sei man zu dem Schluss gekommen, "dass Sharons Verhalten gegenüber ihren Co-Moderatoren während der Folge vom 10. März nicht mit unseren Werten für einen respektvollen Arbeitsplatz übereinstimmte", heißt es unmissverständlich weiter.

Es seien keine Beweise dafür gefunden worden, dass CBS-Führungskräfte die Diskussion inszeniert oder die Moderatorin überrumpelt hätten, schreibt der Sender. Und doch entzieht er sich nicht der Verantwortung. "Gleichzeitig erkennen wir an, dass die Teams des Senders und des Studios sowie die Showrunner für die Geschehnisse während der Sendung verantwortlich sind, da es klar war, dass die Co-Moderatoren von den Mitarbeitern nicht richtig auf eine komplexe und sensible Diskussion über Rassenfragen vorbereitet wurden", so die Erklärung, aus der unter anderem das "People"-Magazin zitiert.

Wie es nun weitergeht, hat CBS ebenfalls bekanntgegeben: Während der einwöchigen Sendepause würden Workshops, Gesprächsrunden und Schulungen über Gleichberechtigung, Inklusion und kulturelles Bewusstsein für die Moderatoren, Produzenten und die Crew abgehalten. "Für die Zukunft planen wir, das Produktionspersonal und die Produktionsabläufe zu verbessern, um den Moderatoren, der Produktion und letztendlich unseren Zuschauern besser zu dienen", so das Versprechen. Die Talkshow "The Talk" pausiert und wird laut Meldung am 12. April zurückkehren.

Diskussion um Piers Morgans Meghan-Reaktion

Während eines Gesprächs sagte Osbourne in der Sendung am 10. März, sie fühle sich, als würde sie "gleich auf den elektrischen Stuhl gesetzt werden, weil ich einen Freund habe, von dem viele Leute denken, dass er ein Rassist ist, und das macht mich zu einem Rassisten".

Damit bezog die Britin sich auf den ehemaligen britischen Frühstücksfernsehenmoderator Piers Morgan (55), der auch ihr ehemaliger "America's Got Talent"-Co-Juror war. Er hatte nach dem aufsehenerregenden Oprah-Interview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) Anfang des Monats in seiner Sendung gesagt, er glaube ihr "kein Wort" - und daraufhin ebenfalls seinen Job verloren.

Sharon Osbourne moderierte "The Talk" seit 2010.