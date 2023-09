Fünf Enkelkinder hat Sharon Osbourne - und die Kinderschar hat sie nun stolz auf ihrer Instagram-Seite präsentiert.

Stolze Großmutter: Sharon Osbourne (70) hat einen süßen Schnappschuss mit allen ihren Enkelkindern geteilt. Auch Kelly Osbournes (38) zehn Monate alter Sohn ist darauf zu sehen, der ansonsten aus der Öffentlichkeit heraus gehalten wird.

Auf ihrem Schoss hält sie die zwei Jüngsten

Die ehemalige "The Talk"-Co-Moderatorin zeigte am Donnerstag (14.9.) auf Instagram ein Foto, in dem sie mit ihren fünf Enkeln auf einer Treppe sitzt. Zu der munteren Kinderschar schrieb sie: "Meine Tasse läuft über" und fügte noch ein rotes Herz hinzu. Damit macht Sharon Osbourne deutlich: Der familiäre Nachwuchs lässt ihr Herz überquellen vor Freude.

Auf dem Schoss hält sie den Sohn ihrer Tochter Kelly sowie die jüngste Tochter ihres Sohnes Jack (37) - die einjährige Artemis - fest. Jacks drei andere Töchter - Pearl (10), Andy Rose (7) und Minnie (5) - strahlen ebenfalls in die Kamera.

Das Bild offenbart einen seltenen Blick auf Sidney, den Kelly Osbourne im November 2022 zur Welt brachte. Es ist ihr erstes Kind mit ihrem Freund, Musiker Sid Wilson (46). Während der TV-Star versucht, sein Kind möglichst aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, preschte Sharon als stolze Großmutter bereits bei der Geburtsverkündung vor: Im Januar plauderte sie die Baby-News in "The Talk" aus - und kam damit ihrer Tochter zuvor. "Es geht ihnen einfach großartig", schwärmte Sharon Osbourne nach der Geburt.

Kelly Osbourne kritisierte ihre Mutter

So viel Privates wollte Kelly Osbourne jedoch wohl gar nicht preisgeben: "Es steht niemandem außer mir zu, Informationen über mein Baby weiterzugeben", schrieb sie in einem Instagram-Beitrag. Sie sei "nicht bereit", ihr Baby "mit der Welt" zu teilen. Abgesehen davon, dass sie im Mai 2022 per Ultraschall ihre Schwangerschaft verkündete, hält sie Informationen über ihren Sohn weitgehend zurück. "Ich bin überglücklich, verkünden zu können, dass ich Mama werde. Zu sagen, dass ich glücklich bin, reicht nicht ganz aus. Ich bin begeistert!", schrieb sie damals. Erst im Juni 2023 zeigte sie dann zum ersten Mal Sidneys Gesicht auf Instagram.

Sharon Osbourne ist seit 1982 mit Rockmusiker Ozzy Osbourne (74) verheiratet. Das Paar gab mit seinen Kindern Jack und Kelly in den 2000er-Jahren in der Reality-Show "The Osbournes" viele Einblicke in sein Privatleben. Die älteste Tochter Aimee (geb. 1983) trat nur selten in der Sendung auf.