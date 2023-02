Sharon Stones Bruder Patrick ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Das teilte die Schauspielerin nun auf Instagram mit.

Sharon Stone (64) trauert um ihren jüngeren Bruder Patrick. Er ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: "RIP, mein Bruder Patrick Joseph Stone." Patrick war der Vater von Sharon Stones Neffen River, der 2021 im Alter von elf Monaten an Organversagen gestorben war.

"Er ist zu unserem süßen River gegangen"

Patricks Frau trauert laut "People"-Magazin ebenfalls in den sozialen Medien. Dort soll sie erzählt haben, dass er in den frühen Morgenstunden gestorben ist. "Mein Herz fühlt sich an, als wäre es aus meiner Brust gerissen worden. Patrick ist heute Morgen gegen 3:30 Uhr zu unserem süßen River gegangen", schrieb sie dem Bericht zufolge. "Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, er war meine Welt."

Sie bezeichnete ihren Ehemann laut "People" als "Seelenverwandten" und "besten Freund". Zudem soll sie geschrieben haben: "Mein süßer, liebevoller und manchmal unausstehlicher Ehemann, ich hätte in den letzten 20 Jahren keine Minute geändert (außer dass unser Baby in den Himmel kommt), bis auf dir mehr Liebe zu zeigen... Mein Wunsch bei all dem ist, dass jetzt zumindest River seinen Daddy bei sich hat und ich hoffe, ihr beide habt die beste Zeit. Bitte gib ihm die größte Umarmung und einen Kuss von uns allen und halte ihn von Unheil fern."

Das US-Promiportal "TMZ" hatte unter Berufung auf einen Vertreter der Gerichtsmedizin berichtet, dass Stones Bruder an den Folgen einer Herzerkrankung gestorben sein soll.