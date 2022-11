Nachdem sie eine Fehldiagnose erhalten hatte, wurde bei Sharon Stone ein Tumor entdeckt. Man solle stets "eine zweite Meinung" einholen.

Bei Sharon Stone (64) wurde nach einer vorangegangenen Fehldiagnose ein Tumor entdeckt. Nun fordert sie insbesondere Frauen dazu auf, sich stets eine zweite ärztliche Meinung einzuholen.

Unter anderem auf Twitter teilt die Schauspielerin mit, dass sie kürzlich zum wiederholten Male eine Fehldiagnose erhalten habe und falsch behandelt worden sei. Nachdem ihre Schmerzen jedoch schlimmer wurden, habe sie eine zweite Meinung eingeholt. Dabei sei ein großer, gutartiger Tumor in ihrer Gebärmutter diagnostiziert worden. Die 64-Jährige müsse operiert werden und werde etwa vier bis sechs Wochen benötigen, um vollständig zu genesen.

Appell an Sharon Stones Follower

Aufgrund dieser Erfahrung ruft Sharon Stone ihre Follower - und besonders Frauen - dazu auf, sich nicht abweisen zu lassen. "Holt eine zweite Meinung ein. Es kann euer Leben retten", schreibt Stone. Auch in ihren Instagram Stories wies die Schauspielerin ihre rund 3,4 Millionen Follower darauf hin.

In ihrer 2021 veröffentlichten Autobiografie "The Beauty of Living Twice" schrieb Stone, dass ihr 2001 bereits gutartige Tumore, einer davon "riesig", aus den Brüsten entfernt werden mussten. Im gleichen Jahr hatte sie einen Schlaganfall und infolgedessen eine Hirnblutung, von der sie ebenfalls in ihrem Buch schreibt. "Ich fühlte mich, als hätte man mir in den Kopf geschossen", erinnerte sich Stone zudem schon 2020 im Gespräch mit der britischen "Sun".