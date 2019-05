Gabrielle Crahan, die Tochter des Slipknot-Gründers Shawn Crahan alias Clown (49, "Antennas To Hell"), ist tot. Wie Shawn Crahan selbst auf Twitter mitteilte, sei Gabrielle am Samstag mit 22 Jahren verstorben. Er informiere seine Fans "mit einem gebrochenen Herzen und von einem Ort des tiefsten Schmerzes aus" von der traurigen Nachricht. Die Todesursache gab er nicht bekannt.

Familie trauert

Eine Beerdigung werde bereits vorbereitet. "Meine Familie und ich bitten darum, dass unsere Privatsphäre respektiert wird. Vielen Dank", schrieb der Percussionist weiter. Shawn Crahan und seine Frau Chantel haben neben Gabrielle noch die Söhne Simon und Gage sowie die Tochter Alexandria.

Auch Gabrielles Geschwister nahmen in den sozialen Medien Abschied. "Heute ist der härteste Tag aller Zeiten. Ich bin verwirrt, ich bin verärgert, und vor allem bin ich sehr traurig", schrieb Simon auf Instagram, "Gabri, ich vermisse dich so sehr und wie kein anderer. Wir waren beste Freunde, uns verband so viel und jetzt bist du nicht mehr hier." Dazu postete er ein Foto seiner Schwester.

"Unser Leben wird niemals wieder das gleiche sein"

Auch Schwester Alexandria teilte bewegende Worte auf Instagram. "Ich stehe unter Schock und habe keine Ahnung, wie ich die Welle der Emotionen verarbeiten soll, die ich erlebe", schrieb sie, "bitte gebt meinen Eltern und meinen Brüdern viel Kraft. Dieser Verlust hinterlässt das größte Loch und unser Leben wird niemals wieder das gleiche sein. 22 ist zu jung, um zu sterben." Alexandria unterstrich ihre Worte mit einem Kindheitsfoto der beiden Schwestern.

Slipknot-Sänger Corey Taylor (45) twitterte: "Mein Herz ist gebrochen für meinen Bruder. Bitte haltet die Crahan-Familie in euren Gedanken und in eurer Liebe. Sie wird vermisst werden." Shawn Crahan ist ein Gründungsmitglied der Metal-Band Slipknot. Das sechste Album "We Are Not Your Kind" der Gruppe soll dieses Jahr erscheinen, im Sommer steht eine Welt-Tournee an.