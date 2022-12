Shawn Mendes verbringt Weihnachten in der Natur.

Shawn Mendes schafft es auch ohne seine Stimme, für Gänsehaut bei seinen Fans zu sorgen - etwa mit einem Video beim Eisbaden auf Instagram.

Shawn Mendes (24) wünscht auf Instagram "Frohe Weihnachten" - und sorgt mit einem besonderen Video für jede Menge Gänsehaut, allerdings nicht wegen seiner unverkennbaren Stimme. Der kanadische Sänger hat ein Video gepostet, das ihn beim Eisbaden mit einem Freund zeigt.

Mitten in der schneebedeckten Natur legt Mendes seine Kleidung bis auf die Unterwäsche ab und springt, ohne zu zögern, in einen mit Eisschollen bedeckten Fluss. Anschließend bleibt Mendes sogar einige Minuten im Eiswasser liegen und lacht dabei stets in die Kamera.

Auszeit von der Bühne

Aktuell genießt Shawn Mendes eine Auszeit von der Bühne. Im Juli 2022 gab der Kanadier bekannt, dass er die restlichen Shows seiner Welt-Tournee absagen muss, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Er gehe zur Therapie und verbringe viel Zeit mit seiner Familie, teilte Mendes dann im August mit.