Betrieben die beiden Musikstars Shawn Mendes (20, "Illuminate") und Camila Cabello (22) anfangs noch eifrig Geheimniskrämerei bezüglich ihrer Beziehung zueinander, so turteln die zwei inzwischen immer unbeschwerter in der Öffentlichkeit. Nachdem Mitte Juli bereits ein verwaschenes Video aufgetaucht war, das Mendes und Cabello küssend in einem Café zeigen soll, bieten die jüngsten Paparazzi-Schnappschüsse deutlich weniger Interpretationsspielraum.

Am helllichten Tag und für jeden anderen Badegast am Strand von Miami bestens erkennbar, küssen sich die beiden auf den Aufnahmen, die etwa der US-Seite "People" vorliegen. Das Gerücht, dass die beiden ein Promipaar sein könnten, machte bereits die Runde, als sie zusammen den Song "Senorita" veröffentlicht haben. Tatsächlich hatte sich damals Cabello nur wenige Tage zuvor von ihrem Freund Matthew Hussey getrennt, wie ebenfalls "People" vermeldete. Nun scheint das Liebes-Versteckspiel zwischen Mendes und Cabello also endgültig vorbei zu sein.