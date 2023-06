Am 30. April wurde er 99 Jahre alt. Nun ist Sheldon Harnick in seiner New Yorker Wohnung verstorben.

Der bekannte Musical-Texter und Songwriter Sheldon Harnick ist mit 99 Jahren verstorben. Er prägte die Broadway-Geschichte.

Der US-amerikanische Musical-Lyriker und Songwriter Sheldon Harnick (1924-2023) ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Er lieferte die Texte für Musicals wie "Anatevka", "Fiorello!" und "She Loves Me", die zu den bekanntesten der Broadway-Geschichte gehören. "The Hollywood Reporter" beruft sich auf Harnicks Sprecher Sean Katz. Dieser teilte dem Portal mit, dass der Texter am 23. Juni 2023 in seiner Wohnung in Manhattan eines natürlichen Todes gestorben sei.

Im Duo mit Jerry Bock feierte er große Erfolge

Harnick wurde 1924 in Chicago geboren und interessierte sich schon früh für Musik. Als Kind lernte er das Geigespielen und begann schon als Schüler, die ersten Lieder zu schreiben. Sein Bekannter, der Songwriter E. Y. Harburg (1896-1981) ermutigte ihn, eine Musicalkarriere zu verfolgen. Mitte der 1950er-Jahre tat sich Harnick mit dem Komponisten Jerry Bock (1928-2010) zusammen - dies gilt als eine der wichtigsten musikalischen Partnerschaften der damaligen Zeit. Als Duo prägten sie viele Broadway-Musicals und schrieben damit Musikgeschichte. Ihr erstes Musical "The Body Beautiful" war 1958 allerdings noch nicht der große Kracher. Doch 1959 feierte "Fiorello!" über den New Yorker Bürgermeister Fiorello La Guardia Erfolge und erhielt sogar einen Pulitzer-Preis.

1963 folgte "She Loves Me", und schließlich hatte "Anatevka" (im Original: "Fiddler on the Roof") am 22. September 1964 Uraufführung. Es erzählt die Geschichte des jüdischen Milchmanns Tewje, der darum kämpfte, seine Frau und seine Töchter im kaiserlichen Russland von 1905 zu ernähren. Das Stück enthält einige der bekanntesten Musical-Lieder wie "Sunrise, Sunset" und "If I Were a Rich Man" - die Texte stammen von Sheldon Harnick. 1971 erschien die Filmversion.

"Seine Texte waren klar und zielgerichtet"

"Ein Theaterlyriker ist ein Dramatiker, der kurze Vers-Stücke schreibt, die vertont werden müssen", erklärte Harnick einmal seinen Beruf in der "Los Angeles Times". Es sei wichtig, etwas zu schreiben, "das für das Publikum sofort verständlich ist. Sie müssen es hören und verstehen, wie es gesungen wird". Die Liedtexte müssten die Musicalfiguren erzählen. Sie müssten beim Singen noch dieselbe Person sein wie bei den gesprochenen Sätzen.

Harvey Fierstein (69), der 2005 Tewje in einem "Anatevka"-Revival spielte, bezeichnete Harnick als "Genie" und schwärmte laut "The Hollywood Reporter": "Seine Texte waren klar und zielgerichtet und verfielen nie in Klischees. Er suchte und erzählte immer die Wahrheit für die Figur und machte so das Spielen seiner Lieder zu einer Freude."

Auf dem großen Erfolg von "Anatevka" ruhte sich Harnick nicht aus. Spätere Projekte mit Jerry Bock waren "The Apple Tree" (1966), "The Rothschilds" (1970) und "The Madwoman of Central Park West" (1979). Auch für das Fernsehen schrieb er Texte - zum Beispiel in den 1970er-Jahren für den Kinderklassiker "Free to Be You & Me" von Marlo Thomas und den HBO-Animationsfilm "The Tale of Peter Rabbit" (1991).

Sheldon Harnick hinterlässt seine dritte Ehefrau Margery, mit der er seit 1965 verheiratet war. Aus der Ehe gingen zwei Kinder und vier Enkelkinder hervor.