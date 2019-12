US-Schauspielerin Shelley Morrison (1936-2019) ist am Sonntagmorgen im Alter von 83 Jahren im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles gestorben. Wie "Entertainment Weekly" weiter meldet, sei sie zuvor nach kurzer Krankheit wegen Herzinsuffizienz eingeliefert worden. Die gebürtige New Yorkerin hinterlässt ihren Ehemann Walter Dominguez, mit dem sie seit 1973 verheiratet war.

Besonders bekannt war Morrison für ihre Rolle der resoluten Haushälterin Rosario Salazar in der erfolgreichen TV-Serie "Will & Grace" (1999-2006). Im Revival (seit 2017) kam sie auf eigenen Wunsch nicht mehr vor, da sie ihre Karriere beendet hatte.

Auch "Will & Grace" trauern

Debra Messing (51) und Eric McCormack (56), die als Grace Adler und Will Truman in der Serie zu sehen sind, sprachen via Social Media öffentlich ihr Beileid aus. "Oh, Shelley.... was für ein Verlust. Unsere liebe Rosario ist gestorben. Shelley hatte eine jahrzehntelange Karriere, aber sie wird immer unsere liebe Rosie bleiben. Ich wünsche Walter und der ganzen Familie alles Gute", schrieb Messing auf Twitter.

Und McCormack schrieb: "Shelley war eine schöne Seele und eine wunderbare Schauspielerin. Ihre Arbeit als Rosario, Staffel für Staffel, war so abwechslungsreich, echt und humorvoll. Sie wird von allen bei #WillandGrace vermisst werden, sie war ein wichtiger Teil davon. Ich schicke so viel Liebe an Walter und Shelleys ganze Familie."