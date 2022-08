Meta-Co-Chefin Sheryl Sandberg hat am Wochenende ihren Partner Tom Bernthal geheiratet. Auf Instagram gibt es ein erstes Hochzeitsfoto.

Sheryl Sandberg (52) könnte wohl kaum glücklicher sein. Die Co-Geschäftsführerin des Social-Media-Riesen Meta (vormals Facebook, Inc.) hat ihrem Partner, dem Berater und TV-Produzenten Tom Bernthal, am Wochenende das Jawort gegeben. Auf Instagram teilten die beiden jetzt ein erstes Hochzeitsfoto.

Darauf ist das glückliche Brautpaar mitten in einem sonnigen Wald zu sehen. Sandberg trug ein elegantes, mit Perlen besetztes Spitzenbrautkleid samt langer Schleppe und Carmenausschnitt. Bernthal warf sich in einen schicken, schwarzen Smoking. Auf dem Foto halten sich die beiden an den Händen, während Bernthal seine Braut mit einem Lächeln begutachtet. "Verheiratet", schrieb Sandberg lediglich zu dem Foto und postet dazu jede Menge rote Herzen.

"Ein wahr gewordener Traum"

Deutlich emotionaler wurde es hingegen in Bernthals Post. "In den letzten drei Jahren haben wir unsere Leben zusammengeführt und unsere Familien verschmolzen. Unsere Hochzeit heute war ein wahr gewordener Traum", schrieb der TV-Produzent.

Im Februar 2020 haben die beiden ihre Verlobung auf Instagram öffentlich gemacht. Den Antrag habe Sandberg demnach bei einer Wanderung in New Mexico bekommen. Seit Sommer 2019 sollen die beiden ein Paar sein. Für Sandberg ist es die dritte, für Bernthal die zweite Ehe.

Schwerer Schicksalsschlag 2015

Sandberg war von 1993 bis 1994 mit Brian Kraff verheiratet. 2004 ging sie mit Dave Goldberg erneut den Bund der Ehe ein, ihr zweite Ehemann starb jedoch 2015 im Alter von 47 Jahren an einem Herzinfarkt. Aus ihrer zweiten Ehe gingen zwei Kinder hervor, ein Junge und ein Mädchen. Bernthal brachte drei Kinder mit in die Ehe.