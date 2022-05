Sie ist die Tochter von Brad Pitt und Angelina Jolie und bisher hielt sie sich eher aus der Öffentlichkeit raus. Im letzten Jahr absolvierte sie das ein oder andere Event, doch nun tauchen Tanz-Videos auf, die die Fans begeistern.

Nach schüchtern und zurückhaltend, so wie wir Shiloh Jolie-Pitt bisher erlebt hatten, sieht das nicht aus. Auf der Social-Media-Plattform TikTok kursieren unzählige Videos, die Shiloh Jolie-Pitt beim Tanz-Training zeigen. Die Tochter von zwei der weltweit bekanntesten Schauspieler weiß sich geschickt zu bewegen.

Dass ihr eventuell die Schauspielerei genetisch in die Wiege gelegt wurde, kann man sich denken, doch mit diesem Tanz-Talent hätte wohl keiner gerechnet. Die 16-Jährige könnte den Choreografie-König des Pop Justin Bieber mit links in die Tasche stecken.

So gut kann Shiloh Jolie-Pitt tanzen:

Noch besitzt Shiloh Jolie-Pitt keinen eigenen Social-Media-Auftritt, doch die Videos wirken auch nicht heimlich gefilmt. Wahrscheinlich ließ es sich ein Tanzkamerad nicht nehmen, diese Moves filmtechnisch festzuhalten. Auch Die Promi-Tochter scheint damit einverstanden zu sein, immer wieder fixiert sie die Kamera und schaut selbstbewusst in die Richtung während sie zu dem Song "Party Rock Anthem - The Chipmunks & The Chipettes" tanzt. Doch Shiloh Jolie-Pitt kann auch wesentlich gefühlvoller tanzen, das beweist das Video bei TikTok, was zu dem Lied "Leave The Door Open - Bruno Mars & Anderson .Paak & Silk Sonic" entstanden ist:

Die TikTok-Fanbase der Gleichaltrigen wächst rapide für Shiloh. Viele Teenager kommentierten vor allem bei dem Video mit dem ruhigeren Song ihren coolen Look mit dem bauchfreien Top. Ihre Mutter Angelina Jolie betont stets, dass sie all ihre Kinder bei ihren Interessen und Begabungen unterstützen möchte. Das scheint auch bei Shiloh der Fall zu sein.

Ob sie dieses Talent eventuell von einem ihrer berühmten Elternteile geerbt hat, ist bisher nicht übermittelt. Auf jeden Fall scheint das Teenager-Girl die Öffentlichkeit ihrer Person nicht zu stören, was darauf hoffen lässt, bald mehr Videos dieser Art zu Gesicht zu bekommen.

Quelle: TikTok