Sie war drei Tage zuvor 86 Jahre alt geworden: Shirley Douglas, Schauspielerin und Mutter von Kiefer Sutherland, ist am Sonntag an einer Lungenerkrankung gestorben, so Sutherland via Twitter.

"Heute Morgen ist meine Mutter, Shirley Douglas, an Komplikationen im Zusammenhang mit einer Lungenentzündung gestorben", schreibt er. Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie, die vor allem älteren Menschen schwer zu schaffen macht, schiebt er in Klammern hinterher, dass sie "nicht im Zusammenhang mit Covid-19" gestorben sei.

Shirley Douglas nicht an Corona erkrankt

"Meine Mutter war eine außergewöhnliche Frau, die ein außergewöhnliches Leben geführt hat", erinnert er an die Ex-Frau (1966-1970) von Donald Sutherland (84). Leider habe Shirley Douglas schon eine ganze Zeit lang mit gesundheitlichen Problemen gekämpft und "wir als Familie wussten, dass dieser Tag kommen würde", erklärt er in seinem Post einigermaßen gefasst weiter.

Doch Kiefer Sutherland denkt mit liebevollen Worten auch an all jene Menschen, "die ihre Lieben unerwartet an das Coronavirus verloren" hätten: "Es bricht mir das Herz."