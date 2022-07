Schauspielerin und Sängerin Shonka Dukureh, die derzeit im Kinofilm "Elvis" zu sehen ist, ist im Alter von 44 Jahren gestorben.

Shonka Dukureh, die in dem neuen Kinofilm über Elvis Presley die Rolle der Big Mama Thornton spielte, ist im Alter von 44 Jahren gestorben. Sie wurde am Donnerstag tot in einem Schlafzimmer in ihrem Haus in Nashville aufgefunden, teilte die Polizei laut "The Hollywood Reporter" mit.

Von der Polizei heißt es dem Bericht zufolge weiter, es gebe keine Anzeichen von Fremdverschulden. Die Obduktionsergebnisse des Gerichtsmediziners sollen noch ausstehen. Dukureh, eine Sängerin und Schauspielerin aus Nashville, lebte in dem Haus offenbar mit ihren beiden kleinen Kindern zusammen. Eines der Kinder alarmierte laut dem Bericht einen Nachbarn, der die Rettungskräfte rief.

Erste große Rolle

"Elvis" von Regisseur Baz Luhrmann (59) war der erste große Spielfilm, in dem Shonka Dukureh mitwirkte. Seit Ende Juni läuft er im Kino. Dukureh ist auch auf dem Soundtrack zu hören und erscheint im Musikvideo zu Doja Cats (26) Song "Vegas". Außerdem trat Dukureh im April zusammen mit Doja Cat beim Coachella-Festival auf.