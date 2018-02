Auf dem Foto aus dem Krankenhausbett kann Kevin Smith schon wieder Grimassen schneiden. Dabei ist der 47-jährige Schauspieler und Comedian, der durch den Film "Dogma" als "Silent Bob" berühmt wurde, dem Tod nur knapp entronnen.

Smith erlitt am Sonntag einen Herzinfarkt. Nach einem Auftritt in Glendale im US-Bundesstaat Kalifornien wurde ihm plötzlich schlecht. "Ich musste mich ein bisschen übergeben, aber das schien nicht zu helfen. Dann fing ich an, extrem zu schwitzen und ich hatte ein Schweregefühl in der Brust", teilte er seinen Fans via Instagram mit.

Kevin Smith sagte zweite Show ab

Glück im Unglück für Smith: Eigentlich war am Sonntagabend eine zweite Show seiner neuen Stand-up-Comedy geplant. Vor ausverkauftem Haus sollte er ein zweites Mal auftreten. Doch Smith entschied sich stattdessen dafür, lieber ins Krankenhaus zu fahren. Ein Umstand, der ihm das Leben rettete.



"Wenn ich die zweite Show an dem Tag nicht abgesagt hätte, um ins Krankenhaus zu gehen, wäre ich laut dem Doktor heute Nacht gestorben", teilte Smith seinen schockierten Fans am Montag auf Instagram mit. Es hatte sich herausgestellt, dass der Schauspieler einen massiven Herzinfarkt erlitten hatte, Einige Herzkranzgefäße seien komplett verstopft gewesen. "Dass ich noch lebe, ist ein Geschenk", schrieb Smith.

Smith will vegan leben

Die Schuld für den Herzinfarkt gibt Smith seinem Lebenswandel. Der 47-Jährige kämpft seit Jahren mit Gewichtsproblemen, hat häufig zu- und auch wieder abgenommen. Doch jetzt will er alles besser machen. "Ich bin sicher, dass ich meinen Lebensstil ändern werden. Vielleicht ist es auch Zeit, vegan zu werden", sagte Smith.

1999 wurde Smith mit dem Film "Dogma" an der Seite von Ben Affleck als Kunstfigur "Silent Bob" bekannt. In diese Rolle schlüpfte er noch in vielen weiteren Produktionen. Außerdem schreibt Smith eigene Comics und ist auch als Regisseur tätig.