Ein 72-stündiger Livestream eines Angelausflugs zahlreicher Prominenter hat am Wochenende mehrere hunderttausend Menschen vor die Bildschirme gelockt.

Beim "Angelcamp" übertrug der Influencer Jens Knossalla, genannt Knossi, gemeinsam mit Musiker Sido, Musikproduzent Manny Mark (Marc Schneider, "Die Atzen") und Influencer Sascha Hellinger ("Unsympathisch TV") auf der Streaming-Plattform Twitch das gemeinsame Wochenende an einem See nahe Brandenburg an der Havel live im Internet.

Fast hätte Sido das Camp verlassen

"Ich bin kein guter Angler, aber ich mache das, weil mich das entspannt", begründete Sido seine Teilnahme an der Aktion. "Angeln bietet Action, Angeln macht Spaß", sagte Knossalla. Die Teilnehmer duellierten sich im Angeln und traten bei verschiedenen anderen Challenges gegeneinander an.

Doch es gab auch Konflikte: Am Samstagabend hätte Sido beinahe das Camp verlassen. Der Rapper war offenbar Opfer eines Streichs geworden: Eine maskierte Gestalt hatte sich nachts dem Lagerfeuer, an dem er saß, genähert. Sido konnte von den restlichen Teilnehmern allerdings zum Bleiben überredet werden. Er habe sich nicht mehr sicher gefühlt, erklärte er später.

Neuer Rekord auf der Streaming-Plattform Twitch

Die Besuche von Sänger Pietro Lombardi und mehreren Influencern ließen die Zuschauerzahlen immer wieder in die Höhe schießen. Eigentlich sollte auch Klaas Heufer-Umlauf das Camp besuchen, der TV-Moderator sagte aber kurzfristig ab.

Laut eines Berichts der "Berliner Morgenpost" stellte der Camping-Ausflug mit mehr als 300.000 Zuschauern am Samstagabend einen neuen Rekord unter den deutschen Streamern auf. Den bisherigen Rekord auf der Plattform Twitch, die vor allem in der Gaming-Szene beliebt ist, hatte Marcel Eris alias Montana Black inne gehabt – der bekannte Gamer stattete dem Camp am Badesee ebenfalls einen Besuch ab.

Quellen: DPA / "Berliner Morgenpost" / "Ingame"