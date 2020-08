View this post on Instagram

Mal eben „geschwind“ geht jetzt nicht mehr! Ihr Lieben, meine Mami nimmt sich jetzt erstmal ne kleine #auszeit, weil irgendwie ist sie gar nicht mehr so gut drauf, wie ich sie sonst kenne! Ich habe schon so viel in meinen ersten drei Monaten erlebt, wie manch andere Kinder in ihrem ganzen ersten Lebensjahr nicht. Papi sagt immer, mal eben geschwind und Mami kann das Wort nicht mehr hören. Weil mit mir geht nicht immer alles geschwind und zudem stillt mich Mami ja auch immer noch schön fleißig und anscheinend zehrt das auch ein wenig an ihr! Sonntag sollte Mami auch mal eben noch geschwind laufen gehen und da kommt sie doch tatsächlich weinend nach Hause und ich musste direkt mitweinen. Das macht sie doch eigentlich zur #entspannung habe ich gedacht 😯! Mami will es jetzt aber endlich mal ruhiger angehen lassen, versuchen sich nicht zu stressen, sich nicht immer beweisen zu müssen. Ich sag Euch, ich bin wie ich bin und ich bin genau richtig und bereite meinen Eltern jeden Tag Freude, die müssen nur endlich mal raffen, dass ich das Tempo jetzt bestimme und nicht die und meins ist deutlich langsamer. Wie blöd kann man eigentlich sein 😂!? Aber anscheinend denken sie jetzt schon mal mehr nach und ihr müsst jetzt mal ein wenig auf Mama warten. Wie lange weiß man bei ihr ja nie so genau, vielleicht geht‘s ihr ja morgen schon wieder besser. Aber dann soll sie trotzdem erstmal Ruhe halten. Ach und dass ihr mich wieder seht hat den Grund, dass das Bild zur Stimmung passt und ich eh schon nicht mehr so aussehe! Also ihr lieben Eltern da draußen, falls Euch auch mal alles zu viel wird, schiebt es nicht auf Eure Kinder, sondern hinterfragt immer zuerst Euch und dann kommt ihr meist zu einer guten Erkenntnis! Eure Ruby