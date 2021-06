Deutschland konnte am Samstag das zweite EM-Gruppenspiel gegen Portugal für sich gewinnen. So feierten die Stars mit der Mannschaft.

Die deutsche Nationalelf konnte am gestrigen Samstag (19. Juni) mit einem 4:2-Sieg gegen Portugal ihren EM-Fehlstart von vergangener Woche wiedergutmachen. Nicht nur Trainer und Spieler freuen sich über den Triumph - auch einige Stars fieberten mit der Mannschaft mit.

So freuen sich die Stars mit der Nationalelf

Pop-Titan Dieter Bohlen (67) legte mit seiner Ehefrau Carina (37) ein Siegestänzchen hin und schrieb bei Instagram: "Unser Freudentanz zum Sieg der deutschen Mannschaft." Schauspieler Heiner Lauterbach (68) teilte ein Foto von sich und Brasiliens Fußballstar Pelé (80) bei Instagram: "Starker Auftritt der deutschen Mannschaft. Nur so geht's: über bedingungslosen Kampf zum eigenen Spiel finden. Bravo Jungs, weiter so..." Robert (57) und Carmen Geiss (56) schickten der DFB-Elf am Samstagabend Grüße aus Ibiza und freuten sich über die Führung der Mannschaft.

Noch mehr Jubel gibt es bei Influencerin Caro Daur (26): Gemeinsam mit Freund und Podcaster Tommi Schmitt (32) fieberte sie fleißig in ihrer Instagram-Story mit und teilte anschließend ein Bild, auf dem sie ein Trikot mit dem Namen des "Man of the Match", Robin Gosens (26), trägt. Auch TV-Moderatorin Laura Wontorra (32) freut sich mit der Mannschaft: "4:2 gewonnen, läuft doch alles", schrieb sie unter ein Bild mit Weinglas in der Hand. Schauspieler Patrick Mölleken (27) stieß mit einem alkoholfreien Bier auf den Sieg an und schrieb: "WAS EIN SPIEL!!! Jetzt mit den letzten Sonnenstrahlen und einem alkoholfreien Bierchen ins Wochenende starten…" Moderatorin Ruth Moschner (45) teilte bei Instagram ein Bild eines Pools, der mit Bier gefüllt ist und schrieb: "Wegen gestern... 4:2!!!!"

Natürlich jubelten auch die Spielerfrauen mit ihren Männern: Cathy Hummels (33) war mit Söhnchen Ludwig (3) in der Allianz Arena und teilte ein niedliches Video, auf dem der Kleine seinen Vater Mats Hummels (32) anfeuert. "Deutschlands größter Fan und Glücksbringer! Ein Hoch auf Ludwig Hummels. Er feuert so fleißig an", schrieb die Moderatorin dazu. Und auch Christina Ginter teilte auf Instagram ihre Freude über den Sieg: Zu einem Foto, das sie am Spielfeldrand mit Ehemann Matthias Ginter (27) zeigt, schrieb die Zweifachmama: "Stolz."

So feierten die Spieler nach dem Sieg gegen Portugal

Am allermeisten freuten sich natürlich die Spieler selbst über den Sieg. So schrieb Thomas Müller (31) etwa: "Das war heute ein packendes Spiel gegen Portugal bei der Euro 2020. Der verdiente 4:2-Sieg bringt uns hoffentlich den nötigen Rückenwind für den weiteren Turnierverlauf. Es hat sich wieder mal gezeigt, dass man als funktionierendes Team viel erreichen kann."

"Jetzt sind wir da!! Was ein geiler Fußballabend mit der Stimmung und dem verdienten Sieg", freut sich Mats Hummels auf Instagram. Und auch die restlichen Nationalspieler stimmen mit ein: Kai Havertz (22), nach seinem Tor im gestrigen Spiel jüngster deutscher EM-Torschütze, sagt bei Instagram: "Wir werden weiter kämpfen, mit einem weiteren großen Spiel nächste Woche!" Toni Kroos (31) schrieb kurz und knapp "Turnier kann losgehen" und auch Leon Goretzka (26) meint: "Wir sind angekommen." Torhüter Manuel Neuer (35) dankte den Fans für "die super Stimmung in der Arena und euren Support".