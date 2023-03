Der "Dschungel Palast" der verstorbenen deutschen Zauberer Siegfried und Roy in ihrer Wahlheimat Las Vegas steht zum Verkauf.

Das Anwesen der legendären Zauberkünstler Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn (1944-2020) steht zum Verkauf. Wie das "Las Vegas Review Journal" meldet, müssen Interessierte für den "Dschungel Palast" drei Millionen Dollar (umgerechnet etwa 2,8 Mio. Euro) berappen.

Das 800 Quadratmeter große Anwesen aus dem Jahr 1954 befindet sich am Valley Drive 1639 und ist mit Kronleuchtern, Buntglasfenstern, Wasserspielen und Oberlichtern ausgestattet. Es hat zwei Schlafzimmer, vier Bäder, einen Innen-Whirlpool, ein Gästehaus, einen Pavillon, ein Vogelschutzgebiet, ein Tiergehege und elektrische Tore.

Meistbesuchte Show in Las Vegas

"Siegfried & Roy at the Mirage Resort and Casino" galt als die meistbesuchte Show in der Entertainment-Hauptstadt der Welt, Las Vegas. 2003 beendete das Magier-Duo jedoch seine aktive Bühnenkarriere, nachdem Horn während eines Auftritts auf der Bühne von einem Tiger schwer verletzt worden war.

Am 8. Mai 2020 starb Roy Horn an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung. Im Januar 2021 verstarb auch Siegfried Fischbacher nach einem schweren Krebsleiden.