Ihr Anwesen in Las Vegas war ebenso ungewöhnlich wie ihre Karriere: In den Siebzigerjahren stieg das Magierduo Siegfried und Roy mit seinen weißen Tigern zu Superstars auf. Fast täglich traten die beiden damals in der Show "Lido de Paris" auf – und verhalfen der Spielerstadt so zu neuem Ruhm. Doch nun soll die Villa von Siegfried und Roy der Abrissbirne zum Opfer fallen. Das hat der Stadtrat von Las Vegas entschieden. Auf dem 40 Hektar großen Grundstück soll ein Apartment-Komplex mit 334 Wohneinheiten entstehen.

Mehr