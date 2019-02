Was für eine überraschende Nachricht: Sila Sahin (33) ist schon wieder schwanger! Sechs Monate nach der Geburt ihres Sohnes Elija verriet die ehemalige "GZSZ"-Schauspielerin der Zeitschrift "Gala", dass sie schon wieder im fünften Monat schwanger sei. Doch in der Welt der Stars ist sie mit diesen schnell hintereinander folgenden Schwangerschaften alles andere als allein.

Alec Baldwin und Hilaria Thomas

Bei Alec Baldwin (60) und seiner Frau, Yogalehrerin Hilaria Thomas (35), geht es seit 2012 Schlag auf Schlag: Die beiden heirateten drei Monate nach der Verlobung im Sommer 2012. Ein Jahr später kam ihr erstes Kind, eine Tochter, zur Welt. Im Juni 2015, September 2016 und Mai 2018 folgten drei Söhne. In einem Interview verriet der Schauspieler erst vor Kurzem, dass sie sich noch mehr Kinder wünschen. Mit Kim Basinger (65) hat Baldwin übrigens noch eine weitere Tochter: Ireland Baldwin (23). Ganz schön fleißig.

Herzogin Kate und Prinz William

Ob sich der kleine Prinz George (5) wohl Geschwisterchen gewünscht hat? Falls ja, haben seine Eltern Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) keine Zeit verloren, um ihrem kleinen Sonnenschein den Wunsch so schnell wie möglich zu erfüllen. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Sohnes am 22. Juli 2013 wurde die Herzogin von Cambridge wieder schwanger. Ihr zweites Kind, Prinzessin Charlotte (3), kam am 2. Mai 2015 zur Welt. Bei Prinz Louis ließen sich Kate und William dann immerhin ein wenig mehr Zeit: Er erblickte rund drei Jahre später das Licht der Welt, am 23. April 2018.

Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi

Moderatorin Michelle Hunziker (42) tat es Herzogin Kate gleich und bekam ebenfalls kurz hintereinander zwei Kinder: Im Oktober 2013 kam die erste gemeinsame Tochter Sole (5) mit Tomaso Trussardi (35) zur Welt, im März 2015 die zweite Tochter Celeste (3). Es sei doch toll, wenn die beiden Kleinen dann auch miteinander spielen könnten, erklärte Hunziker damals der "Bild"-Zeitung. Zuvor ließ sich Hunziker aber auch schon mal sehr viel Zeit: Im Dezember 1996 wurde sie zum ersten Mal Mutter. Aus der Ehe mit Schmuse-Sänger Eros Ramazzotti (55) stammt Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti (22).

Shakira und Gerard Piqué

"Ja, ich bin schwanger", erklärte Shakira (42, "Laundry Service") im September 2014 der mexikanischen "Cosmopolitan". Die kolumbianische Sängerin und ihr Freund, der Fußball-Star Gerard Piqué (32), freuten sich damals auf ein kleines Geschwisterchen für ihren gemeinsamen Sohn Milan (6), der Anfang 2013 auf die Welt kam. Ihr zweiter gemeinsamer Sohn Sasha (4) erblickte ziemlich genau zwei Jahre später dann das Licht der Welt.

Britney Spears und Kevin Federline

Sie waren nur drei Jahre miteinander verheiratet, trotzdem schafften es Britney Spears (37, "Baby One More Time") und Kevin Federline (40) kurz hintereinander zwei Kinder in die Welt zu setzen: Der erstgeborene Sohn Jayden James (13) wurde am 14. September 2005 geboren, sein Bruder Sean Preston Michael (12) folgte am 12. September 2006. Die beiden hätten ihre Familiengründung wohl besser nicht so überstürzen sollen. Nach der Trennung 2007 begann ein schmutziger Streit ums Sorgerecht, der im Prinzip bis heute anhält.

Heidi Klum und Seal

Auch Model-Mama Heidi Klum (45) konnte von 2003 bis 2006 gar nicht genug davon bekommen, schwanger zu sein. Im Mai 2004 durch die Geburt ihrer Tochter Leni (14) - aus der kurzen Beziehung zu Formel-1-Millionär Flavio Briatore (68) - auf den Geschmack des Mamaseins gekommen, erblickten 2005 und 2006 ihre zwei gemeinsamen Söhne mit Sänger Seal (55, "Standards") das Licht der Welt. Nach Henry (14) und Johan (12) ließ sich Heidi allerdings wieder etwas mehr Zeit und brachte 2009 ihre Tochter Lou (9) zur Welt. Ob bald vielleicht noch einmal ein Kind mit Tom Kaulitz (29) nachkommt?

Pamela Anderson und Tommy Lee

Zwischen Pamela Anderson (51) und Mötley-Crue-Drummer Tommy Lee (56) ging 1995 alles ziemlich schnell: Vier Tage nachdem sie sich kennenlernten, traten sie gemeinsam vor den Traualtar. Trotz vieler Schlagzeilen hielt die skandalträchtige Ehe immerhin drei Jahre und brachte zwei Söhne hervor. 1996 wurde Brandon Thomas (22) geboren, ein Jahr später Dylan Jagger (21). Zu ihrem Vater haben die Söhne heute allerdings nicht das beste Verhältnis.