Mitte Juli ist Schauspielerin Sila Sahin (32) Mutter eines Sohnes geworden. Auf Instagram meldete sie sich nun mit neuen Details zurück und erklärte ihren Fans, wie es ihr und ihrem Mann Samuel Radlinger (25) in der neuen Elternrolle so geht. Vor allem der Fußballer scheint das Vatersein voll und ganz zu genießen. "Samuel geht voll auf in seiner Rolle. Wenn er stillen könnte, würde er sogar stillen", erklärte Sahin am Mittwoch in ihrer Instagram-Story.

Der Mann im Haus ist jetzt jedoch ein anderer. Das kleine Söhnchen der beiden bestimmt den Alltag. "Der Kleine ist jetzt der Boss zuhause. Der bestimmt unseren Rhythmus. Er möchte alle zwei, drei Stunden gestillt werden und schläft ganz viel", so die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin.

Süßes Geschenk von Motsi Mabuse

Eine andere Promi-Mama in spe ließ es sich nicht nehmen, ihr ein süßes Geschenk zu machen. Wie Sahin bereits am Dienstag in ihrer Instagram-Story zeigte, hat sie von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (37), die ebenfalls gerade ihr erstes Kind erwartet, ein Geschenk bekommen. Mit den Worten "Danke Motsi" und einem Herzchen-Emoji bedankte sich Sahin für das süße Kuscheltier.