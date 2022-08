Silvia Wollny wird wieder Oma. Ihre Tochter Loredana erwartet ihr erstes Kind.

Familienzuwachs bei den Wollnys: Das nächste Baby ist im Anmarsch. Silvia Wollny (57) und ihre Tochter Loredana (18) haben die Schwangerschaft der 18-Jährigen mit einem süßen Video bekannt gegeben. Darin sind mehrere Fotos von Loredana mit Babybauch zu sehen, außerdem ein Teddybär, der einen positiven Schwangerschaftstest und ein Ultraschallbild hält. "Wir freuen uns so unglaublich", schrieb Silvia Wollny zu ihrem Beitrag auf Instagram. Tochter Loredana erklärte zu ihrem Post: "Mama freut sich auf dich."

Großfamilie wächst weiter

In ihrer Instagram-Story verriet Loredana Wollny, dass der Vater des Kindes ihr Freund ist, der allerdings nicht in der Öffentlichkeit steht. "Der Papa freut sich natürlich auch sehr! Er steht aber nicht in der Öffentlichkeit und das bleibt auch erst mal so", schrieb die 18-Jährige.

Silvia Wollny hat elf Kinder, die Familie wächst stetig: Anfang des Jahres wurde sie zuletzt Oma. Ihre Tochter Lavinia Wollny (22) brachte ihr erstes Kind zur Welt. Zuvor wurden im Mai 2021 die Zwillinge ihrer Schwester Sarafina (27) geboren. Die Großfamilie wurde ab 2011 durch die RTLzwei-Serie "Die Wollnys - eine schrecklich große Familie" bekannt.