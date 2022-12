Silvia Wollny (r.) mit ihrer Tochter Lavinia im Jahr 2013 in Köln.

Silvia Wollny freut sich bald über zwei Enkelkinder: Tochter Lavinia erwartet ein Kind. Die Schwangerschaft von Loredana war schon bekannt.

Silvia Wollny (57) freut sich derzeit über gleich zwei Enkelkinder. Wie ihre Tochter Lavinia Wollny (23) via Instagram bekannt gab, ist sie erneut schwanger: "Es ist so unglaublich, seit dem Tag, wo wir erfahren haben, dass Baby Nr. 2 unterwegs ist, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten." Man freue sich unglaublich, "dich kennenzulernen". Dazu postete Wollny sowohl einen Schwangerschaftstest, als auch ein Ultraschallbild des Kindes. Erst im Februar kam die erste Tochter von Lavinia zur Welt.

Schon Ende August gab Silvia Wollny gemeinsam mit ihrer Tochter Loredana (18) bekannt, dass sie erneut Oma werden wird: Loredana und ihre Mutter teilten hierfür ein kurzes Video auf Instagram. Darin sind mehrere Fotos von Loredana mit Babybauch zu sehen, außerdem ein Teddybär, der ebenfalls einen positiven Schwangerschaftstest und ein Ultraschallbild hält. "Wir freuen uns so unglaublich", schrieb Silvia Wollny zu ihrem Beitrag. Tochter Loredana teilte das identische Video und schrieb zu ihrem Post: "Mama freut sich auf dich."

Silvia Wollny: Das Oberhaupt einer Großfamilie

Silvia Wollny hat elf Kinder, die Familie wächst stetig: Wie oben erwähnt, wurde sie Anfang des Jahres zuletzt Oma. Zuvor wurden im Mai 2021 die Zwillinge von Tochter Sarafina (27) geboren. Die Großfamilie wurde ab 2011 durch die RTLzwei-Serie "Die Wollnys - eine schrecklich große Familie" bekannt.