Handballtorwart Silvio Heinevetter und zwei seiner Mannschaftskollegen vom Bundesligist MT Melsungen wurden positiv auf Corona getestet.

Handballtorwart Silvio Heinevetter (36) befindet sich in häuslicher Isolation. Bei dem Lebensgefährten von TV-Star Simone Thomalla (55) fiel ein Corona-Test positiv aus. Auch die Ergebnisse seiner Mannschaftskollegen Timo Kastening (25) und Yves Kunkel (26) waren am Montag (21. Dezember) positiv. Die beiden haben sich ebenfalls in Quarantäne begeben. Das gab der Klub MT Melsungen am Montagabend auf seiner Webseite bekannt.

Für das eigentlich morgen anstehende Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen Stuttgart müsse nun ein neuer Termin gefunden werden, heißt es in dem Statement. Ob das Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen am 26. Dezember angeworfen wird, ist noch offen. "Das ist ein echter Schock für die Spieler, für die Mannschaft und für den Verein", erklärt MT-Vorstand Axel Geerken. Bisher zeigten die Spieler "maximal leichte Symptome". Mitte November hatte sich bereits MT-Kapitän Finn Lemke (28) mit dem Virus infiziert. Daraufhin musste sich die gesamte Mannschaft in eine vierzehntägige Quarantäne begeben.