"The X Factor"-Juror Simon Cowell ist am 7. Oktober 60 Jahre alt geworden und hat nun ganz kurzfristig die Party zu seinem runden Ehrentag abgesagt. Der britische Musikproduzent wollte seinen Geburtstag am 30. Oktober in größerer Runde feiern. Doch Cowell und seine Partnerin Lauren Silverman (42) haben nur einen Tag vorher Absagen an die Party-Gesellschaft verschickt.

Wie ein Sprecher von Cowell der britischen "Mail Online" sagte, habe sein "voller Terminkalender Vorrang gehabt". Die Geschenke müssen die Gäste aber nicht zurückgeben. Die Party soll im Dezember nachgeholt werden.