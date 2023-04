Simon Cowell rauchte 80 Zigaretten am Tag – so geht er seit seinem Unfall mit seiner Gesundheit um

von Laura Stunz Simon Cowells Leben hat sich nach einem schweren E-Bike-Unfall radikal verändert. Jetzt spricht der "Britain's Got Talent"-Juror über seinen Lebenswandel - und darüber, wie er heute zum Thema Gesundheit steht.

Stets mit einer Zigarette in der Hand – bis vor wenigen Monaten kannte man Simon Cowell nicht anders. Doch das hat sich geändert. Seit einem schweren E-Bike-Unfall vor drei Jahren denkt der "Britain's got Talent"-Juror anders über die Themen Gesundheit und Wohlbefinden. Bei seinem Sturz brach er sich den Rücken an mehreren Stellen, war von einer Querschnittslähmung nur ein Haar entfernt.

"Ich war so nah dran, den Rest meines Lebens im Rollstuhl zu verbringen", erzählt Cowell im Interview mit "The Sun" und führt aus: "Es gibt diesen Moment, in dem so etwas passiert – ein großer Unfall – und man liegt da und ist völlig hilflos. Es ist das schlimmste Gefühl der Welt". Sechs Operationen und eine Metallstange im Rücken später, habe sich seine Sichtweise auf das Leben endgültig um 180 Grad gedreht. "Im ersten Moment war es schmerzhaft", kommentiert er den Unfall. Letztendlich habe der Schicksalsschlag aber in einer Lektion geendet, die "gute Dinge" mit sich brachte.

Simon Cowell: "Gesundheit ist wichtiger als alles andere"

Mittlerweile gehe es Cowell nämlich so gut wie noch nie. Der Tag des Unfalls sei ein Wendepunkt für ihn gewesen, erzählt er. Ab da habe er die Handbremse endlich angezogen und seine Gesundheit in die Hand genommen. "Gesundheit ist wichtiger als alles andere", betont der 63-Jährige. Das Gefühl der plötzlichen Hilflosigkeit habe ihn realisieren lassen, dass er von nun an auf sich achten möchte – und das in jederlei Hinsicht.

"Vor Jahren habe ich buchstäblich jede Nacht durchgearbeitet. Das war für mich normal", berichtet er. Das habe er seither verändert. "Jetzt ist es ungefähr 17:30 oder 18:00 Uhr, und das war's. Ich breche diese Regel nicht. Und Wochenenden sind Wochenenden", betont der Musikproduzent. Stattdessen nutze Cowell die freie Zeit für seinen Sohn. Wie er erzählt, habe ihn die Pandemie dazu motiviert, nicht noch mehr Zeit mit seinem neunjährigen Sohn Eric zu verpassen.

"Vater zu sein ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich liebe jede Sekunde, die ich mit ihm verbringe", sagt er und weiter: "Noch vor zwei Tagen dachte ich: 'Es wäre schön, noch einen zu haben.'" Ob er diesen Wunsch in die Tat umsetzen möchte, verrät er aber nicht.

19 Kilogramm weniger

Auch in weiteren Bereichen habe Cowell sich verändert. Um seinen Heilungsprozess zu unterstützen, habe er seine Ernährung umgestellt und mehr Bewegung in seinen Alltag integriert. 19 Kilogramm hat der Juror damit abgenommen – eine Veränderung, die auch seinen Fans auffällt. Erst kürzlich kursierten Gerüchte über einen Schönheitseingriff Cowells, nachdem sich dieser in einer Fernsehshow zeigte. "Er sieht aus wie ein Hologramm", kommentierten Fans im Netz.

Neben einer verbesserten Work-Life-Balance und einem gesünderen Lebensstil tritt Cowell auch in Sachen Zigaretten kürzer. Ein voller Erfolg für den 63-Jährigen, der – wie er erzählt – bis vor wenigen Jahren noch 80 Zigaretten am Tag rauchte. 2017 brachte ein Treppensturz Cowell dazu, seinen Zigarettenkonsum kontinuierlich auf zwei Zigaretten pro Tag zu reduzieren Vom Tabak ganz loszulassen gelang ihm bis vor Kurzem noch nicht. Mittlerweile verzichte er aber vollständig aufs Rauchen und greife stattdessen auf Alternativen zurück.

Seit drei Wochen ohne Nikotin

"Ich vape jetzt, also ich bin noch nicht vollständig frei, aber ich hatte seit etwa drei oder vier Wochen keine Zigarette mehr", berichtet er. Auch hier scheint die Motivation des Musikproduzenten gesundheitsbedingt zu sein. Im März verlor er in Folge einer Kehlkopfentzündung seine Stimme, ab dann habe er Zigaretten abgeschworen.

Aktuell sieht man Cowell wieder zusammen mit Amanda Holden, Alesha Dixon and Bruno Tonioli als Juror in der neuen Staffel "Britain's Got Talent".

Quelle: "The Sun"