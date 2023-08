von Eugen Epp Lange ließ Influencer Simon Desue nichts von sich zu hören. Jetzt meldet er sich mit einer Erklärung zurück und berichtet von einer schweren Zeit in seinem Leben – und seinem radikalen Rückzug.

Im Internet hat sich Simon Desue eine große Community aufgebaut: Bekannt wurde der Hamburger mit Youtube-Videos, auf der Plattform folgen ihm mehr als vier Millionen Menschen. Dann versorgte er seine fast zwei Millionen Follower auf Instagram mit Eindrücken aus seinem Leben in Dubai, wohin er vor einigen Jahren ausgewandert war.

Doch plötzlich wurde es ruhig um den Social-Media-Star. Auf Youtube hat er seit Jahren keine neuen Videos mehr hochgeladen, auch auf Instagram gab es zuletzt wochenlang keine neuen Updates mehr. Viele Fans machten sich deshalb Sorgen um den Influencer. In einer aktuellen Erklärung zeigt Desue, dass das durchaus berechtigt war – er hatte eine harte Zeit durchzumachen.

Influencer Simon Desue und Model Enisa Bukvic lösten Verlobung auf

Vor wenigen Wochen erst wurde bekannt, dass Desue und seine Verlobte, das frühere GNTM-Model Enisa Bukvic, sich getrennt haben. Beide waren sieben Jahre lang zusammen, für viele Fans galten sie als das ultimative Traumpaar. Der bis dahin letzte Post auf Desues Instagram-Profil zeigt ihn und Bukvic glücklich bei ihrer Verlobung, das Model trägt einen Ring am Finger.

Doch das war offenbar nur Fassade. Jetzt gesteht der 31-Jährige: "In den letzten Jahren ging es mir schlecht. Mental total am Ende." Auf Instagram berichtet er, dass er es zuletzt "nicht mehr schaffte", neue Inhalte zu generieren: "Selbst kleinste Stories zu posten schien für mich wie eine riesige Herausforderung, die unbezwingbar schien. Das Leben an sich schien für mich wie ein Riesenkampf mit mir selbst."

In der Serie "Dubai Diaries" (hier auf RTL+ streamen) zeigten Desue und Bukvic ihr Luxusleben in Dubai, doch Desue zeigte vor der Kamera auch Schwächen, brach in Tränen aus. Dieses Erlebnis und viele ermutigende Rückmeldungen halfen ihm, "zu akzeptieren, dass ich etwas ändern musste". Zum ersten Mal seit dem Beginn seiner Influencer-Karriere vor 14 Jahren habe er wieder das Gefühl gehabt, "als Mensch gesehen" zu werden.

Desue zog sich einen Monat lang komplett zurück

Desue ging einen radikalen Schritt: Einen Monat lang zog er sich komplett zurück. "Ich buchte ein One-Way-Ticket, entfernte meine Sim-Karte und verschwand", erklärt er – ohne zu verraten, wohin. Nur dass er einen Monat lang nicht online war, lässt er die Fans wissen. Stattdessen habe er Waisenhäuser besucht und in Billighotels übernachtet, um herauszufinden, was ihn eigentlich glücklich mache.

An der finalen Antwort arbeitet Desue noch, nichtsdestotrotz scheint ihn der Rückzug weitergebracht zu haben. Jetzt will er einen "Neubeginn in Richtung zufriedenes und glückliches Leben" setzen. Seinen Followern gibt er den Rat, sich Hilfe zu suchen, wenn es ihnen schlecht geht – auch aus eigener schmerzvoller Erfahrung: "Warte nicht so lange wie ich, um es endlich ernstzunehmen."

Quelle: Simon Desue auf Instagram / Simon Desue auf Youtube