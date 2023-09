Der 19. September ist für Simone Ballack kein leichter Tag. Auf Instagram gedenkt sie ihres verstorbenen Sohnes Emilio zum 21. Geburtstag.

Vor zwei Jahren musste Simone Ballack (47) einen schweren Verlust hinnehmen. Ihr Sohn Emilio starb mit nur 18 Jahren im August 2021 bei einem Quad-Unfall in Portugal. Am heutigen Dienstag wäre der gemeinsame Sohn von Simone und Michael Ballack (46) 21 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass gedenkt die 47-Jährige ihres verstorbenen Kindes mit einem emotionalen Instagram-Post.

"Wie soll man solche Tage ertragen?"

"Alles Gute zum Geburtstag in den Himmel, Emilio. Vermisse dich so sehr", heißt es in dem Post, der zudem zwei Kinder-Fotos von Emilio zeigt. Eines davon zeigt Simone mit ihren Kindern in Tracht auf dem Oktoberfest, das andere Emilio als Baby auf ihrem Arm. "Wie soll man solche Tage ertragen? Ich weiß es nicht... Es geht alles weiter... mit oder ohne uns! Ob man lacht oder weint - nichts fühlt sich richtig an. Heute wärst du 21 Jahre alt geworden..." Sie versuche dankbar zu sein "für die guten Dinge in meinem Leben, aber es klappt nicht immer", endet Simone Ballacks Post.

Zusammen mit ihrem Ex-Mann Michael Ballack hat die 47-Jährige zwei weitere Söhne - Jordi (18) und Louis (22). Seit kurzem hat Simone Ballack nach dem Aus ihrer Ehe mit ihrem zweiten Mann Andreas Mecky (50) einen neuen Partner an ihrer Seite. Anfang August präsentierte sie ihre neue Liebe - den Hotel-Millionär Heiko Grote (55) - durch ein Interview mit der Zeitschrift "Bunte" der Öffentlichkeit.