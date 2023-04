von Eugen Epp Star-Turnerin Simone Biles hat den Football-Spieler Jonathan Owens geheiratet. Bei der standesamtlichen Trauung trug sie ein ziemlich günstiges Outfit – das soll sich bei der großen Hochzeitsparty aber noch ändern.

Simone Biles hat standesamtlich geheiratet: Etwas mehr als ein Jahr nach der Verlobung mit dem Footballspieler Jonathan Owens (spielt für die Houston Texans in der NFL) gab sich das Paar in Texas das Ja-Wort. Die US-Turnerin heißt nun offiziell Simone Biles Owens, wie sie über ihre Instagram-Seite bekanntgab. Biles ist schon mit 26 Jahren die erfolgreichste Turnerin der Geschichte, sie gewann vier Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und insgesamt 25 WM-Medaillen. Manche bezeichnen sie als die prägende Sportlerin der Gegenwart.

Doch trotz dieser Superlative präsentierte sich Biles bei ihrer standesamtlichen Hochzeit ganz bodenständig. Ihr Outfit kam nicht etwa von einem Star-Designer und kostete auch kein Vermögen. Stattdessen setzte der Superstar auf preiswerte Kleidung. Ihr vierstufiges Rüschenkleid gibt es schon für 120 US-Dollar (umgerechnet 108 Euro) in einem Online-Shop zu kaufen, hat die Seite "Glamour" herausgefunden. Und auch ihre Schuhe kosten nur 58 Dollar (52,50 Euro). Da greifen einige Normalsterbliche deutlich tiefer in die Tasche.

Simone Biles und Jonathan Owens planen große Hochzeitsparty

Auf Instagram beantwortete die Turnerin Fragen ihrer Fans und gab dabei auch Einblick in ihre Hochzeitsplanungen. Die Schuhe habe sie bei Amazon gekauft, die Sandalen seien allerdings ziemlich unbequem gewesen, so dass sie für spätere Fotos die Schuhe gewechselt habe. Für das standesamtliche Ja-Wort lief offenbar alles ziemlich kurzfristig: "Alles wurde diese Woche bestellt. Kleid, Eheringe, Schuhe, Blumenstrauß", verriet Biles.

Leute von heute Warum die Eltern von Pamela Reif sie beinahe Diamond genannt hätten 1 von 103 Zurück Weiter 1 von 103 Zurück Weiter 23. April 2023

Diamond statt Pamela

Die Fitnessinfluencerin Pamela Reif lieben wir wegen ihrer Workout-Videos auf Youtube. Auf Instagram erzählt sie nun, dass sie um ein Haar gar nicht Pamela geheißen hätte: "Wenn meine Eltern aus Deutschland weggezogen wären, hätten sie mich 'Diamond' genannt." Ganz nebenbei verrät sie auch noch, dass sie am Diamond Lake in Kanada gezeugt wurde und deswegen unbedingt den Diamond Beach auf Bali besuchen wollte. Mehr

"Ich war für die standesamtliche Zeremonie nicht so gut vorbereitet wie für die große Hochzeit", gab sie zu. Denn Biles und Owens wollen in einigen Wochen mit etwa 140 Gästen an einem noch unbekannten Ort im Ausland feiern – geplant ist offenbar eine Hochzeitsparty im großen Stil. Dort wird sich Biles dann auch nicht mit einem Kleid aus einem Online-Shop zufriedengeben: Zu diesem Anlass hat sie vier verschiedene Kleider der Luxusmarke Galia Lahav gekauft. "Ein bisschen dramatisch, aber man heiratet nur einmal", so die Turnerin.

Quellen:Simone Biles auf Instagram / "Glamour" / "Page Six"

Sehen Sie im Video: Im Netz fordern die Stars einander aus: Wer kann sich ein T-Shirt während des Handstands anziehen? Olympia-Turnerin Simone Biles zeigt allen, wie echte Ausdauer aussieht.