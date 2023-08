"Er bekommt Zwillinge von seiner Ex. Ist doch nicht schlimm": Simone Ballack spricht über ihre neue Liebe

Hotelier Heiko Grote "Er bekommt Zwillinge von seiner Ex. Ist doch nicht schlimm": Simone Ballack spricht über ihre neue Liebe

Erst kürzlich bestätigte Simone Ballack die Trennung von ihrem Mann Andreas Mecky. Jetzt ist die 47-Jährige neu verliebt: In den Unternehmer Heiko Grote. In einem Interview sprachen die beiden jetzt über ihre Beziehung.

Simone Mecky-Ballack hat eine neue Liebe gefunden – und macht daraus auch kein Geheimnis. "Wir sind frisch verliebt und glücklich", erklärt sie an der Seite ihres neuen Freundes, Hotel-Millionär Heiko Grote, im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Die Ex-Frau von Fußballstar Michael Ballack hatte erst Mitte Juli verkündet, sich von ihrem zweiten Ehemann Andreas Mecky getrennt zu haben. "Heiko und ich gehen unsere Beziehung jetzt Schritt für Schritt an und als Nächstes werden sich erst mal unsere Kinder gegenseitig kennenlernen", so Mecky-Ballack weiter.

Dass Heiko Grote noch verheiratet ist und mit seiner vorherigen Freundin Zwillinge erwartet, ist für die 47-Jährige offenbar kein Problem. "Er bekommt Zwillinge von seiner Ex. Ist doch nicht schlimm. Das sehe ich wie Franz Beckenbauer damals: 'Der Herrgott freut sich über jedes Kind'. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich habe Heiko jetzt kennengelernt nach allem, was er vorher hatte", sagte sie.

Auch auf ihrem Instagram-Account zeigte sich Simone Mecky-Ballack bereits an der Seite ihres neuen Partners. "Ich bin glücklich, das Gesamtpaket bei Heiko stimmt", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Ihr gefalle an ihm besonders, dass er genauso viel Power habe wie sie. Endlich könne mal einer mit ihrem Tempo mithalten. Die aktuelle Berichterstattung über ihr Liebesleben kritisierte sie jedoch in einer ihrer Insta-Storys harsch. Zu einem Artikel der "Bild"-Zeitung schrieb sie: "Es wird immer absurder! Sechs Tage hintereinander muss ich euer Sommerloch füllen!!!! Es reicht!!!!"

Neuer Freund von Simone Mecky-Ballack hätte sich Bekanntwerden der Beziehung anders gewünscht

Hotelier Heiko Grote scheint sich mit der neu gewonnenen Öffentlichkeit erstmal arrangieren zu müssen. "Es ist schade, dass jetzt so viel Druck von außen kommt", sagte der Unternehmer "Bunte". So etwas habe er zuvor nicht gekannt. "Auch aus Respekt vor meiner Frau und Simones Mann und unseren Kindern hätte ich mir das Bekanntwerden unserer Beziehung anders gewünscht", sagte der 55-Jährige.

Nach Gerüchten um ein Ehe-Aus bestätigte Mecky-Ballack Mitte Juli der "Bild"-Zeitung: "Ja, es stimmt, wir lassen uns scheiden. Ich bin jetzt glücklicher Single und gönne mir einen Spontan-Single-Urlaub." Vor ihrer Ehe mit Andreas Mecky war Simone Mecky-Ballack von 2008 bis 2012 mit Fußball-Star Michael Ballack verheiratet. Mit ihm zusammen bekam sie drei Söhne. Ein schwerer Schicksalsschlag erschütterte im August 2021 die Familie: Sohn Emilio starb mit nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal.